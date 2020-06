Riposte au Covid-19 : la Guinée équatoriale vole au secours du Gabon

Le directeur général du Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO), Prosper Abessolo Mengue, a reçu vendredi des mains du ministre de la Santé de la Guinée Équatoriale, Salomon Nguema Owono, un important don en matériel de protection et de riposte au Covid 19.

Une vue du don offert au Gabon par la Guinée équatoriale

Ce don de matériel médical était composé entre autres de bavettes, de gans. La cérémonie s’est déroulée à la frontière Gabon-Guinée Équatoriale dans le nord du Gabon.

Pour le directeur général du CHRO, ce matériel vient à point normé et permettra au personnel soignant et aux agents en poste à la frontière de bien lutter contre cette pandémie. En effet, la remise de ce don en matériel médicale confirme les bonnes relations qu’entretiennent le Gabon et son voisin.