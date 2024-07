Rideau sur la foire commerciale agricole marigovéenne prix bas de Port-Gentil

Les portes de la 1ère édition de la foire agricole marigovéenne se sont refermées le dimanche 21 juillet dernier, à la foire municipale de Port-Gentil. La valorisation et l’autonomisation des entrepreneurs agriculteurs sont les objectifs visés par le collectif des agripreneurs, initiateur du projet.

Ouverte le 19 juillet dernier à la foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawé, la 1ère édition de la foire commerciale agricole marigovéenne « Prix Bas » s’est achevée sous de bons auspices le dimanche 21 juillet à 20h. Plus d’une centaine d’entrepreneurs locaux ont pris part à cette grande rencontre. Pendant trois jours, le collectif des agripreneurs de Port-Gentil a offert aux acteurs du domaine agricole une plateforme pour mettre en avant les richesses du terroir et démontrer leur savoir-faire en matière de production et de transformation de leurs produits.

« Il s’agit d’alimenter le marché local en denrées alimentaires, de faire connaître nos besoins, de développer et de booster l’agriculture afin de participer à l’autosuffisance alimentaire au niveau local », a indiqué Désiré Saphou. Avec plus de 80 stands, les visiteurs ont eu un accès direct aux divers produits agricoles à un coût relativement inférieur à celui de nos marchés habituels. Les opérateurs économiques ont pu promouvoir les produits qu’ils mettent sur le marché.

« La ville de Port-Gentil reste la plus chère du pays et pour beaucoup de citoyens, faire ses courses convenablement est un défi permanent », reconnaît le président du collectif des agripreneurs de Port-Gentil. Avant les promesses du gouvernement, les agripreneurs attendent des réalisations concrètes, même si l’État appelle à une mobilisation nationale des entrepreneurs pour la prochaine édition. Ce secteur prioritaire pour le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, intéresse particulièrement le gouvernement de la Transition, désireux de moderniser l’agriculture gabonaise.

« Le Gabon était un pays agricole, mais malheureusement, nous avons appris à acheter et ne produisons plus rien. Il faudrait que cette foire serve d’exemple aux autres, nous ne devons pas attendre des autres. Nous devons nous réapproprier nos terres », a fait savoir le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot. Pour soutenir l’achat des produits, le collectif des agripreneurs de Port-Gentil a pu compter sur la présence du ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, de son collègue de l’Industrie, François Mbongo Rafemo, et de la délégation spéciale de Port-Gentil représentée par Pierre Rizogo Rousselot.

« Je remercie les organisateurs pour cette initiative qui permet de promouvoir nos produits et de susciter des vocations dans les métiers agricoles. Cette action est en ligne avec le combat que mène le président de la Transition pour lutter contre la vie chère. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour trouver des solutions à ce problème », a promis le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo.

La mission de la foire commerciale agricole marigovéenne « Prix Bas » est de connecter les enfants de la terre, pour susciter le questionnement, faire émerger et partager des solutions innovantes et durables pour l’agriculture, la forêt et l’environnement. Cet événement est un espace d’échanges et de rencontres convivial, un véritable laboratoire vivant où vous pouvez toucher, sentir, goûter, entendre et voir le monde de demain.