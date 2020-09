Retardataire, le ministre Brice Paillat a prêté serment hier devant Ali Bongo

Absent de la cérémonie de prestation de serment du gouvernement Ossouka Raponda le 22 juillet, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat, Brice Paillat, s’est enfin exécuté hier. Le ministre retardataire a prêté serment peu avant le conseil des ministres de ce 3 septembre.

Brice Paillat, hier au palais présidentiel

Devant Ali Bongo, la Première ministre, les membres du gouvernement et de la Cour constitutionnelle, Brice Paillat a juré de « respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de (sa) charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l’égard du chef de l’État... », selon la formule consacrée et obligatoire avant toute entrée en fonction des ministres depuis la révision de la Constitution de janvier 2018.

Il est ainsi officiellement ministre du gouvernement Ossouka Raponda depuis ce vendredi, même si les raisons de son absence à la cérémonie initiale de juillet dernier, n’ont pas été communiquées.