Réouverture des lieux de culte : Matha et Obiang Ndong en visite d’inspection

Fermés depuis quatre mois en raison du coronavirus, les lieux de culte pourraient rouvrir prochainement. C’est en tout cas la promesse faite par les autorités face à la gronde des responsables religieux. Pour matérialiser cette promesse, le ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha et celui de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong ont visité hier à Libreville, les différents lieux de culte pour entrevoir cette réouverture réclamée depuis l’allègement des conditions de confinement du Gabon.

Les ministres de l’Intérieur et de la Santé ont fait dimanche le tour de certains lieux de cultes de la capitale gabonaise pour évaluer l’exécution du plan d’adaptabilité des mesures barrières à l’intérieur des églises, temples et mosquées. C’est un échantillon représentatif de tous les ordres religieux qui a été visité par ces différents ministres accompagnés de plusieurs techniciens du Copil Coronavirus.

La visite de mosquée Hassan II

La visite a concerné la cathédrale Sainte Marie, l’église évangélique du Gabon, la paroisse de Baraka, l’église de l’Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, paroisse d’Avéa, les assemblées de Dieu du Gabon au Pk8, le centre d’évangélisation Béthanie et la mosquée Hassan 2. Le ministre de l’Intérieur a notamment insisté sur la responsabilité individuelle et collective des hommes de Dieu quant aux nécessaires précautions à prendre en leur sein afin d’éviter une résurgence de contamination.

Plusieurs questions ont été abordé dans les échanges des ministres avec les responsables religieux. Parmi elles : comment célébrer l’eucharistie et la sainte cène ? Comment recueillir la quête, la dîme et les offrandes ? Quelle est la capacité d’accueil de chaque lieu de culte ? Ces derniers disposent-ils des infirmeries, du matériel d’hygiène et des lieux d’aisance ? Autant de détails pratiques qui feront l’objet d’un protocole sanitaire en cas de reprise.

Un protocole sanitaire est attendu pour leur réouverture

C’est aux techniciens du Copil que reviendra la lourde charge de prescrire ledit protocole de réouverture. Les conclusions seront ensuite soumises à la cheffe du gouvernement pour acter la décision finale. Autant dire qu’il faudra encore aux responsables religieux et à leurs fidèles s’armer encore de patience pour voir la réouverture de leurs lieux de culte.