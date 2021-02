Régularisation des situations administratives : les syndicats de la Culture crient à l’injustice

Le syndicat national de la Culture et des Arts (SYNACA) et la Fédération nationale des syndicats nationaux de la Culture et des Arts (FENASYCA) ont organisé ce hier au Musée national de Libreville, la journée d’information sur les régularisations des situations administratives dans le secteur de la Culture. Une rencontre à laquelle étaient conviés, les membres du comité de pilotage du dialogue social, le ministère de la Fonction publique et la Caisse des pensions de prestations familiales.

Il était question pour le SYNACA et la FENASYCA d’avoir un certain nombre d’informations pouvant permettre soit de maintenir ou de suspendre le préavis de grève déposé auprès de la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. "Nous sortons d’un dialogue social à l’issue duquel le gouvernement a décidé de recruter les sortants de toutes les écoles nationales du pays. Nous avons au sein du ministère de la Culture une école qu’on appelle l’ENAM", a souligné Christian Mermance N’nang Nsome, président de la FENASYCA et du SYNACA. Une vue de la rencontre d’hier Avant d’ajouter : "Le gouvernement a décidé de régler les situations après stage également, les questions de recrutement direct. Après un bilan à mi-parcours qui vient d’être fait en fin janvier dans lequel, nous n’avons pas vu apparaître ni le ministère de la Culture en terme de recrutement, ni en terme de classement, ni même l’Ecole nationale d’art et de manufacture concernant les écoles concernées dans cette première vague des régularisations des situations administratives". Les membres du syndicat font savoir leur mécontentement et crient à l’injustice sociale, ils annoncent par ailleurs, la tenue d’une assemblée générale à l’issue de cette journée d’information qui devrait se prononcer sur le maintien de la suspension du préavis de grève ou de sa mise en vigueur. « Nous ne sommes pas allé négocier pour toujours accompagner les autres secteurs tel que ça été le cas depuis 10 ans. Nous ne sommes pas allé aux négociations pour voir les autres secteurs se régulariser et pas nous », a martelé le président du syndicat. D’ici Février ou mars, si rien n’est fait, le secteur de la Culture et des Arts à travers tout le territoire national pourrait être en grève générale et illimitée, ont fait savoir les syndicalistes.