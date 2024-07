Refusant une partie à 3 pour 5 000 FCFA, une jeune gabonaise tuée par deux hommes de 26 ans

L’insécurité dans la capitale gabonaise est à son paroxysme. L’enquête sur le meurtre odieux de Wendy Menvie, une jeune gabonaise de 22 ans, retrouvée morte ce 30 juin dans une maison abandonnée à Libreville, a été rapidement bouclée. Les auteurs de ce crime sont deux amis de 26 ans dont l’un a obtenu en mars dernier la grâce présidentielle. leur mobile : ils voulaient avoir des rapports sexuels à trois avec la victime pour 5 000 FCFA. Une proposition déclinée qui lui a finalement coûté la vie.

Teddy Maganga alias « Bébé Police » et Admirable Pambou, deux gabonais de 26 ans, sont de véritables monstres au sang froid. Le premier cité est repris de justice et un ancien braqueur fraîchement sorti de prison après cinq années à la maison d’arrêt de Libreville. C’est d’ailleurs lui qui était proche de la victime avec qui il entretenait des rapports sexuels fréquents sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool.

La jeune femme, victime de folie meurtrière de ses deux assaillants

Le soir du drame, samedi dernier, Teddy Maganga et Admirable Pambou s’étaient retrouvés avec la victime aux alentours de 3h du matin, ivres et drogués, dans une maison inachevée du quartier de l’ancienne gare routière. « Admirable et moi lui avons proposé la somme de 5 000 francs pour coucher tous les deux avec elle, mais elle a exigé qu’on lui remette d’abord l’argent », témoigne Teddy Maganga dans les locaux de la police judiciaire.

Il ajoute sans sourciller : « Elle a par la suite refusé le deal. Avant de commencer à nous menacer verbalement. Son attitude m’a mis hors de moi et j’ai commencé à la frapper de partout. Elle est tombée par terre, je l’ai shootée et me suis mis à l’étrangler. Lorsque j’ai vu qu’elle était inerte par terre, je l’ai déshabillée et j’ai eu des rapports avec son cadavre, jusqu’à satisfaction ». La jeune femme a ainsi été tuée puis volée par ce repris de justice.

Quant à son complice Admirable Pambou, il a assisté impassible au meurtre-viol. « Au début, je voulais bien participer mais lorsque je me suis rendu compte que la fille ne bougeait plus, je me suis abstenu », a-t-il confié devant la presse. « Quand Bébé Police a fini, on a arrangé le corps et on a quitté les lieux », relate-t-il froidement. Les meurtriers ont été arrêtés moins de 24 heures après la découverte macabre du corps de la victime grâce au travail de la police. Ils devraient être placés dans les prochaines heures sous mandat de dépôt à la prison de Gros-Bouquet.