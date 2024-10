Refusant ses avances, un gabonais de 20 ans tue par mégarde son courtisan de 37 ans

La police gabonaise vient en l’espace de quelques jours d’élucider le meurtre d’un gabonais de 37 ans retrouvé mort le week-end dernier à son domicile à Port-Gentil. Son meurtrier présumé serait un jeune compatriote de 20 ans qui au cours d’une embuscade sexuelle au domicile de la victime, aurait refusé ses avances contre de l’argent. Une tentative de séduction homosexuelle qui a viré au drame. Le mis en cause qui a invoqué la légitime défense, a été écroué ce vendredi au pénitencier de la capitale économique gabonaise.

La scène tragique qui s’est déroulée dans la nuit du 18 au 19 octobre entre 1h et 2h du matin. Hugues Enzo Makanga, alias 45, jeune gabonais de 20 ans, a été placé sous mandat de dépôt hier pour le meurtre de Wilfried Kindo, plus connu sous le pseudonyme de « Wilo », 37 ans. L’incident serait survenu après une rencontre fortuite dans un bar, où la victime avait proposé de raccompagner Enzo chez lui après une fête, mais avec des intentions moins innocentes. Ce qui devait être une simple amitié s’est vite transformé en un drame sanglant.

Un traquenard homosexuel

Au domicile de Wilo, les événements prennent une tournure inattendue selon plusieurs sources locales dont OMI. Après avoir fait asseoir Enzo, la victime quitte la pièce et revient, changé en une tenue plus intime et avec une somme d’argent. Selon les déclarations d’Enzo, il lui aurait offert 50 000 FCFA en échange de rapports sexuels. Une proposition que le jeune homme, pourtant habitué à escroquer des hommes attirés par lui, aurait refusée fermement, invoquant des raisons culturelles et spirituelles.

La victime de son vivant

Face au refus d’Enzo, la situation s’envenime. Wilo insiste et, voyant ses avances repoussées, aurait commencé à se montrer menaçant. Pour se protéger, Enzo aurait feint de céder, tout en cherchant un moyen de quitter les lieux. Mais Wilo aurait pris soin de verrouiller la porte, rendant l’évasion difficile. L’homme, déterminé à obtenir satisfaction, aurait alors brandi un premier couteau, espérant intimider le jeune invité.

L’épreuve des couteaux

Enzo, se sentant en danger, aurait réagi en utilisant ses connaissances en arts martiaux pour désarmer son assaillant, brisant le couteau en deux avant de le jeter au loin. Pensant dissuader son agresseur, Enzo aurait alors tenté une nouvelle fois de raisonner la victime, mais ce dernier, toujours plus insistant, se serait emparé d’un second couteau, multipliant les gestes menaçants pour forcer le jeune homme à céder à sa libido homosexuelle.

L’arme du crime

Dans une lutte acharnée pour sa survie, Enzo aurait fini par s’emparer du second couteau pour se défendre, infligeant des coups fatals à Wilo. C’est dans ce contexte qu’il aurait quitté précipitamment le domicile, avant d’être interpellé quelques jours plus tard, ce mercredi, par la police judiciaire, non loin de la prison centrale. Ce qui aurait pu être une simple anarque sexuelle s’est ainsi transformée en une affaire criminelle d’une intensité rarement vue.

L’enquête, en cours, s’attachera à éclaircir les zones d’ombre entourant cette soirée fatidique. Enzo Makanga reste présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, mais les éléments rassemblés dressent déjà le tableau d’un drame complexe où se mêlent les questions de consentement, de manipulation et d’autodéfense. Les autorités judiciaires devront démêler les circonstances exactes pour que justice soit faite dans cette affaire qui suscite déjà de vives réactions.