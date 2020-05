Refusant de se faire dépister, un gabonais rapatrié de l’étranger prend la fuite !

La première phase de l’opération de rapatriement des gabonais bloqués à l’étranger ne s’est pas déroulée sans anicroches une fois à Libreville. C’est ce que révèle un communiqué du ministère des Affaires étrangères parvenu hier à la rédaction d’Info241. En effet, un des voyageurs rapatriés jeudi aurait pris la poudre d’escampette après avoir échappé à la surveillance des autorités voulant le soumettre à un test de dépistage obligatoire au coronavirus.

Il y a potentiellement un malade de coronavirus dans la nature. Ce compatriote rapatrié jeudi n’aurait visiblement pas voulu faire le test dé dépistage du Covid-19, comme ce fut le cas pour les 108 rapatriés du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Congo et de la RD Congo. L’homme dont l’identité n’a pas été dévoilée, a faussé compagnie aux autorités, avant de prendre la poudre d’escampette.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, « Lors de l’arrivée de nos compatriotes, le jeudi 14 mai 2020, nous avons déploré qu’un voyageur se soit soustrait à l’obligation de dépistage en détournant l’attention des techniciens du Ministère de la Santé ». Ce compatriote aurait ainsi détourné l’attention des professionnels du ministère de la Santé venus pour effectuer des tests en vue d’une mise en quarantaine ou non de ces nouveaux arrivants.

« Cette personne identifiée par les services de sécurité est vivement recherchée et sera soumise au dépistage Covid-19 », promettent les autorités gabonaises. Le communiqué déplore par ailleurs que « Un tel comportement met en danger sa vie et celle des autres citoyens et pourrait éventuellement compromettre la réussite de cette opération ». Le fugitif demeure ainsi activement recherché.