Référendum constitutionnel du Gabon : Le NON l’emporte avec 51,35 % en France !

La Commission électorale consulaire de France a publié les résultats du référendum constitutionnel gabonais du 16 novembre, révélant un rejet majoritaire du projet de constitution par les électeurs gabonais résidant en France. Sur un total de 1 447 votants répartis dans plusieurs villes, 51,35 % se sont prononcés contre la réforme, tandis que 45,89 % ont voté en faveur du « OUI ». Les bulletins blancs et nuls représentent 2,76 % des suffrages exprimés, témoignant d’une certaine hésitation parmi les électeurs.

Le taux de participation global des électeurs gabonais en France s’élève à 25,90 %, avec une abstention notable de 74,10 %. Ce faible taux de participation reflète une certaine distance vis-à-vis du référendum dans la diaspora, malgré la mobilisation pour cette consultation nationale. Paris, qui concentre la plus grande communauté gabonaise, a enregistré les taux de participation les plus élevés, tandis que d’autres villes comme Toulouse ont affiché des taux d’abstention supérieurs à 90 %.

Résultats par centre de vote

Ville OUI NON Blanc/Nul Total Votes % OUI % NON % Blanc/Nul Paris 1 96 70 5 171 56,14 % 40,94 % 2,92 % Paris 2 61 73 3 137 44,53 % 53,28 % 2,19 % Paris 3 55 67 4 126 43,65 % 53,17 % 3,17 % Paris 4 52 72 2 126 41,27 % 57,14 % 1,59 % Paris 5 51 60 2 113 45,13 % 53,10 % 1,77 % Paris 6 59 75 6 140 42,14 % 53,57 % 4,29 % Paris 7 57 64 2 123 46,34 % 52,03 % 1,63 % Nantes 6 6 1 13 46,15 % 46,15 % 7,69 % Strasbourg 15 6 1 22 68,18 % 27,27 % 4,55 % Lille 13 23 2 38 34,21 % 60,53 % 5,26 % Rennes 51 23 2 76 67,11 % 30,26 % 2,63 % Bordeaux 1 51 73 2 126 40,48 % 57,94 % 1,59 % Toulouse 2 2 18 2 22 9,09 % 81,82 % 9,09 % Marseille 1 28 43 1 72 38,89 % 59,72 % 1,39 % Montpellier 2 10 2 0 12 83,33 % 16,67 % 0,00 % Lyon 1 57 68 5 130 43,85 % 52,31 % 3,85 % Total 664 743 40 1447 45,89 % 51,35 % 2,76 %

Les résultats sont contrastés selon les villes. À Montpellier, le « OUI » l’a emporté avec 83,33 % des suffrages exprimés, tandis que des villes comme Bordeaux et Toulouse se sont nettement prononcées en faveur du « NON », avec respectivement 57,94 % et 81,82 %. À Paris, les bureaux de vote montrent des tendances partagées, avec certains bureaux affichant une majorité pour le « OUI » et d’autres pour le « NON ».

Les divergences entre les centres de vote illustrent des perspectives variées sur le projet de nouvelle constitution. Les électeurs favorables au « NON » ont exprimé des réserves concernant certaines clauses controversées, telles que les dispositions sur la durée et le renouvellement des mandats présidentiels, perçues par certains comme des risques pour la stabilité démocratique.

Participation par Ville

Ville Inscrits Votants Abstentions Taux d’Abstention (%) Taux de Participation (%) Paris 1 486 171 315 64,81 % 35,19 % Paris 2 486 137 349 71,81 % 28,19 % Paris 3 486 126 360 74,07 % 25,93 % Paris 4 486 126 360 74,07 % 25,93 % Paris 5 486 113 373 76,75 % 23,25 % Paris 6 486 140 346 71,19 % 28,81 % Paris 7 485 123 362 74,64 % 25,36 % Nantes 149 13 136 91,28 % 8,72 % Strasbourg 106 22 84 79,25 % 20,75 % Lille 257 38 219 85,21 % 14,79 % Rennes 195 76 119 61,03 % 38,97 % Bordeaux 1 386 126 260 67,36 % 32,64 % Toulouse 2 389 22 367 94,34 % 5,66 % Marseille 1 239 72 167 69,87 % 30,13 % Montpellier 2 96 12 84 87,50 % 12,50 % Lyon 1 368 130 238 64,67 % 35,33 % Total 5586 1447 4139 74,10 % 25,90 %

Ce rejet majoritaire du projet en France ne constitue cependant qu’une partie du scrutin global, les résultats finaux dépendant également des votes enregistrés au Gabon et dans d’autres bureaux de vote à l’étranger. Néanmoins, cette tendance révèle une certaine méfiance dans la diaspora face à une révision constitutionnelle portée par les autorités de transition.

En attendant l’annonce des résultats complets par la Commission électorale nationale, cette consultation en France souligne l’engagement politique des Gabonais de l’étranger, tout en mettant en lumière des attentes élevées pour une réforme constitutionnelle inclusive et porteuse de garanties démocratiques solides.