Référendum constitutionnel du 16 novembre : Trois jours fériés décrétés au Gabon

À l’approche du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, le gouvernement gabonais a annoncé, ce mardi, des mesures destinées à garantir la participation de tous les citoyens à ce grand rendez-vous politique de la transition. Selon un communiqué du ministère du Travail, trois journées fériées ont été décrétées pour les 14, 15 et 16 novembre.

Cette décision a été prise conformément au décret n°0407/PR/MIS du 21 octobre 2024, qui convoque le référendum. Le communiqué précise que ces mesures concernent « les employeurs, les travailleurs ainsi que toute la communauté nationale ». Ainsi, trois journées seront affectées par des dispositions particulières, dont le 16 novembre, jour du référendum, qui sera une journée non récupérable.

Une vue de la campagne des partisans du "non"

Dans le détail, « la journée du samedi 16 novembre 2024, date du référendum, est déclarée fériée, chômée et payée. Par ailleurs, les journées du jeudi 14 et du vendredi 15 novembre 2024 sont déclarées fériées, chômées et récupérables sur toute l’étendue du territoire national », indique le communiqué diffusé à la télévision publique ce mardi.

Trois jours spéciaux, donc, pour les Gabonais qui seront appelés aux urnes afin de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Ce dernier, élaboré par le comité constitutionnel national puis amendé par les parlementaires de la transition réunis en congrès, a été recalibré au cours de deux séminaires gouvernement-CTRI avant de rendre publique sa version finale fin octobre, désormais soumise à référendum.