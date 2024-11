Référendum au Gabon : Le couvre-feu durcit de deux heures dès ce samedi par les autorités

Alors qu’on s’attendait à une suspension du couvre-feu ce samedi en raison des opérations électorales du référendum, celui-ci a été prolongé de deux heures. Selon un communiqué du ministère de la Défense, le couvre-feu, instauré depuis le coup d’État du 30 août, s’appliquera désormais de minuit à 5 heures du matin à partir de ce 16 novembre, au lieu des horaires habituels allégées de 2h à 5h. Ce qui garantit une nuit électorale toute particulière.

Les Gabonais voteront donc pour leur future constitution sous un couvre-feu renforcé. Ce durcissement est précisé dans un communiqué du ministère de la Défense, dirigé par la générale de corps d’armée Brigitte Onkanowa, qui mentionne qu’il a été ordonné « sur les Très Hautes Instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État ».

Le communiqué précise que le président de la transition souhaite que le scrutin se déroule « dans un climat de quiétude et de paix » et en assurant « la sécurité publique sur l’ensemble du territoire national et le respect de l’ordre public ». En conséquence, « les horaires du couvre-feu sont réaménagés, de 24 heures à 5 heures du matin, durant toute la période du processus électoral ».

On ignore pour l’instant si ce durcissement sera en vigueur uniquement ce samedi, car le communiqué mentionne « toute la période du processus électoral ». On suppose donc qu’il pourrait s’étendre au moins jusqu’à l’annonce des résultats de ce référendum, qui, depuis le 6 novembre, a vu s’affronter deux camps entre le « oui » et le « non » pour ce projet de constitution mettant fin aux 56 ans de règne de la famille Bongo.