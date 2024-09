RDC : Deux militaires tués et deux Chinois enlevés par des coupeurs de route

Deux militaires de la force navale ont été tués et deux ressortissants chinois kidnappés dimanche 22 septembre lors d’une attaque armée sur l’axe Kalemie-Kabimba, dans la province du Tanganyika. Les assaillants, non identifiés, ont tendu une embuscade à un véhicule de la société Great Lakes Cement Company (GLC) qui circulait entre Kabimba et Kalemie.

Selon des témoins, le véhicule transportait deux militaires, un chauffeur, et deux Chinois, avant d’être attaqué à un endroit dénommé « Kipori », à 40 kilomètres de Kalemie. Les militaires ont été abattus sur place, les Chinois capturés, tandis que le chauffeur, grièvement blessé, a été conduit en soins.

Les autorités locales ont ouvert des recherches pour retrouver les otages. Cette attaque rappelle un incident similaire survenu en avril, où des militaires avaient aussi été tués et des ressortissants chinois enlevés, libérés contre une rançon.