Quand le coronavirus engendre une pénurie mondiale de drogues... en Occident !

La crise sanitaire de coronavirus n’a pas que des incidences sanitaires à travers le monde. Elle perturbe les routes du trafic de drogue et engendre une pénurie mondiale, révèle un nouveau rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) parvenu à la rédaction d’Info241 ce samedi.

#Lockdown is hindering the production and sales of #opiates and affecting this year’s harvest in Afghanistan, while Mexico´s opiate market seems to be almost unaffected by #COVID-19.

More on how the pandemic is changing the drug market :

📒https://t.co/wZ9MsMkWp9#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/X9xRNT5Cg6

