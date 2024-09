Projet de nouvelle Constitution gabonaise : déjà du retard à l’allumage pour la Constituante

Le lancement de l’Assemblée constituante, chargée d’examiner le projet de nouvelle Constitution, connaît déjà un retard notable. Alors que la remise du texte au président de la transition le 31 août dernier laissait entrevoir une accélération du processus, la convocation de cette instance, initialement prévue pour hier, 10 septembre, n’a toujours pas eu lieu. Ce contretemps suscite de nombreuses interrogations, d’autant que l’instruction avait été donnée au gouvernement de s’organiser pour que la Constituante soit opérationnelle dans les délais.

Plusieurs raisons expliqueraient ce retard. D’abord, certaines voix notamment citées par l’Union, avancent que les textes nécessaires à la transformation du Parlement de la Transition en Assemblée constituante n’auraient pas été préparés et pris à temps. Cette instance doit, en effet, être régie par des textes spécifiques pour garantir son bon fonctionnement. Or, jusqu’à ce jour, rien n’a encore été officialisé à ce sujet.

D’autres pointent du doigt le choix des constitutionnalistes qui devraient participer à cette Assemblée. Selon certaines sources, ce processus de sélection traîne en longueur, les gouvernants étant encore en attente de réponses des experts pressentis. Cette incertitude juridique freine ainsi l’avancement des travaux de la Constituante.

Il est également à noter que la mise en place de cette Assemblée est une étape clé du calendrier de la Transition, tel que fixé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). L’examen et l’adoption du projet de Constitution devaient en principe intervenir en octobre prochain, avec un référendum prévu entre novembre et décembre 2024. Le retard actuel fait craindre des répercussions sur l’ensemble de ce chronogramme.

En attendant que les causes profondes de ces délais soient clarifiées, le retard à l’allumage de cette Assemblée constituante soulève des inquiétudes quant au respect des échéances fixées dans le cadre de la transition politique du pays.