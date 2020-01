Procès verbal de l’AG de Dynamique unitaire du 8 janvier 2020

Info241 vous livre dans les lignes qui suivent, l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale de la confédération syndicale Dynamique unitaire tenue hier à Libreville. Ce procès verbal, souligne la confédération syndicale, tient lieu de préavis de grève.

Le mercredi 8 janvier 2020 à 15H00 au terrain de basket de la cité Awendjé à Libreville, s’est tenue l’Assemblée Générale de la Confédération Syndicale Dynamique Unitaire.

Un seul point était inscrit à l’ordre du jour : Les mesures d’austérité et les perspectives

S’agissant de la persistance des mesures d’austérité qui précarisent les ménages et qui sont, en outre, illégales au regard de la décision №217 du 30 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle, l’Assemblée générale a réitéré qu’il n’y a pas de crise financière au Gabon en tant que tel, mais qu’il y a plutôt une mal gouvernance chronique et systémique (détournements de fonds publics, malversations financières, gabegie, corruption, blanchiment des capitaux, clientélisme et népotisme).

Les scandales politico-judiciaires et financiers de ses dernières années qui secouent au plus haut sommet de l’État (MAMBA, KEVAZINGO, et surtout SCORPION) et ont mis en évidence des milliers de milliards de francs CFA d’argent public détourné, sans oublier l’interception dans la nuit du 6 au 7 janvier 2020 d’un véhicule par la gendarmerie nationale au carrefour Rio, avec à son bord des éléments de la Garde Républicaine (GR) en civil détenant plusieurs milliards de francs CFA dans des sacs, viennent conforter cet état de fait.

L’Assemblée générale a d’ailleurs salué la bravoure de ses gendarmes qui ont refusé de se laisser intimider par les propos des éléments de la GR prétendant agir au nom du Coordonnateur général des affaires présidentielles Noureddine Valentin BONGO.

Eu égard à tout ce qui précède, l’Assemblée générale réunie ce jour a décrété la fin immédiate des mesures d’austérité annoncées par le Gouvernement, et a imposé le 31 janvier 2020 comme date buttoir de prise d’effet pour :

La mise en place d’un guichet unique au ministère chargé de la Fonction Publique pour :

La régularisation de toutes les situations administratives (recrutements, intégrations, titularisations, avancements automatiques, reclassements après stage, reclassements CAMES) ;

La restitution de tous les bons de caisse séquestrés au ministère chargé de la fonction publique

La mise en place d’un guichet unique à la Direction de la solde pour :

Le paiement des rappels solde de tous les agents publics ;

La restitution de tous les bons de caisse ou des salaires suspendus lors de l’opération de recensement de juillet 2018 ou à l’occasion de l’exercice du droit syndical ;

La mise en place d’un guichet unique à la Direction générale du Budget pour :

Le paiement des droits acquis, légaux et sociaux des déflatés de la CNSS, du CENAREST, de la SNBG, de l’OCTRA, d’Air Gabon, de Gabon Télécom, de l’ex-CHU d’Agondjé, de Gabon Poste, etc.

Le paiement des heures supplémentaires dans les universités et grandes écoles et des vacations à l’éducation nationale ;

Le paiement des frais de scolarité des étudiants boursiers orientés dans les établissements privés d’enseignement supérieur ;

Le Paiement sans condition de la dette due aux entreprises ;

Le Paiement de la pension intégrale conformément aux nouveaux éléments du salaire de base issus du nouveau système de rémunération, et sa valorisation compte tenu du coût élevé de la vie ;

Le paiement de l’indemnité des services rendus aux agents publics permanents conformément à l’article 86 de la loi 1/2005 portant statut général de la fonction publique ;

Le paiement des arriérés de bourses d’études des élèves des lycées et collèges.

Le retrait pur et simple du projet du nouveau Code du travail ;

L’annulation des taxes illégales en vigueur depuis janvier 2019 :

la Taxe sur les transactions électroniques (airtelmoney et mobicash) et bancaires,

la Contribution pour les ordures ménagères de 7% sur les factures d’eau et d’électricité,

la Contribution Spéciale de Solidarité de 1% sur tous les achats et même sur les transactions financières ;

Le rétablissement du subventionnement des produits pétroliers au niveau qu’il était en 2009 et le gel de l’augmentation des taxes sur les produits pétroliers (situation à l’origine de la hausse des prix du carburant et du gaz butane) ;

L’annulation des augmentations du taux de la cotisation CNAMGS ;

Si au 31 janvier 2020 rien n’est satisfait sur l’ensemble des points susmentionnés, l’Assemblée générale se réserve le droit de mener toutes les actions d’envergure pour obtenir gain de cause.

A cet effet, l’Assemblée générale invite tous les travailleurs et les citoyens à la prochaine rencontre qui aura lieu le mercredi 5 février 2020 dans un lieu autre que le terrain de basket de la cité Awendjé. Le lieu sera précisé ultérieurement pour les actions à entreprendre en cas de non résolution des préoccupations des travailleurs par le gouvernement.

Ce procès-verbal tient lieu de préavis de grève.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 heures

Fait à Libreville, le 8 janvier 2020

Le Président

Jean Rémy YAMA