Affaire Bertrand Zibi : le verdict du procès en appel reporté au 1er mars

La justice gabonaise continue de prendre son temps dans le cadre du procès en appel de l’opposant Bertrand Zibi Abeghe. Alors que tout Libreville s’était donné rendez-vous lundi au palais de justice pour le délibéré de cette affaire, il faudra encore attendre une semaine de plus. Le tribunal a finalement reporté son délibéré au 1er mars.

Arrêté en marge de la présidentielle d’aout 2016, l’opposant qui avait démissionné avec fracas du parti d’Ali Bongo, avait été accusé et condamné en juillet 2020 à 6 ans de prison pour détention illégale d’arme à feu et instigation de coups et blessures volontaires. Des accusations politiques selon ses proches, faisant ainsi de l’ancien député de Minvoul (Woleu-Ntem, nord du Gabon), l’un des prisonniers politiques le plus emblématique de la crise post-électorale de 2016.

Un procès en appel longtemps repoussé qui devrait enfin connaitre son épilogue ce lundi. Ce, d’autant que selon les avocats de l’opposant, il n’y aurait aucune preuve des accusations formulées par la justice contre leur client.