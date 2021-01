Procès Bertrand Zibi : l’opposant gabonais finalement fixé sur son sort le 21 février !

C’est ce qui ressort du tribunal de Libreville cet après-midi, au terme de près de 8h d’intenses et interminables plaidoiries durant lesquelles, les avocats du célèbre détenu d’opinion ont défendu bec et ongles la relaxe pure et simple de leur client.

Lire aussi >>> Détenu sans procès depuis 4 ans, Bertrand Zibi à la barre ce 18 janvier ! Annoncé avec fracas depuis qu’il a adressée une lettre à Jean Patrick Iba-Ba, l’archevêque métropolitain de Libreville il y a deux semaines, le procès de l’ancien député de Bolossoville (département du Haut-Ntem à Minvoul) était très attendu ce matin. Mieux encore, une certaine rumeur s’amplifiait à travers les réseaux sociaux que le plus célèbre détenu politique depuis 2016, dans la foulée des violences post-électorales de cette année, avait de fortes chances de recouvrer sa liberté ce jour. Arrivé au palais de justice de Libreville tel une méga star sous haute escorte policière, celui qui qui aime aussi à se faire appeler “Ivunda” ou le “Gnamoro”, a esquissé un sourire à l’endroit des quelques dizaines de gabonais venus suivre le déroulé du procès. D’âpres échanges, à l’abri des médias qui avaient été priés de se tenir hors de la salle d’audience, se sont enchaînés entre la défense et le ministère public durant plus de 8h d’horloge. Au terme de cette audience, les nombreux gabonais et notamment la famille et les proches de ce détenu d’opinion ont dû accueillir, froidement, que leur héros ne connaîtrait son sort final que le 21 février prochain. Son conseil qui a déclaré avoir réussi à démontrer que le dossier de leur client ne reposait absolument sur aucune preuves tangibles, s’est voulu optimiste quant à cette issue finale du 21 février.