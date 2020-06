Privés de salaire depuis mars, les salariés de l’AS Mangasport à la caisse dès ce vendredi !

C’est la direction du club qui l’a annoncé ce jeudi par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. Le club de football de première division récent vainqueur de la première édition de la Coupe de la ligue du Gabon, AS Mangasport, va enfin régler les salaires suspendus de ses salariés dès ce vendredi 12 juin.

Après avoir placé joueurs et staff technique en chômage technique fin mars, suite à l’interruption des activités sportives au Gabon pour freiner la propagation du coronavirus, le club minier de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) ne s’acquittait plus du paiement des salaires de ses salariés faute d’accord entre les parties, affirme indique la direction du club de football de la ville de Moanda (Haut-Ogooué).

Les salariés du club lors de son sacre à la Coupe de ligue 2019

Une situation d’impayés de deux mois qui devrait désormais appartenir au passé. « Les discussions et négociations autour de cette décision ont été faites avec toutes les parties prenantes (salariés, bureau exécutif, Anfpg et inspection du travail), et c’est d’un commun accord que le versement des salaires avait été suspendu », se défend l’AS Mangasport. Avant de clamer que cette suspension de salaires prévalait « tant qu’on ne trouverait pas une formule de rémunération qui respecte la loi en vigueur (l’arrêté ministériel 0052/MEFPTFPDS du 10 avril 2020) et contente au mieux tout le monde ».

L’horizon semble donc s’éclaircir pour les joueurs et autres salariés du club car l’AS Mangasport affirme dans son communiqué que « l’objectif ayant finalement été atteint, le paiement des salaires d’avril à juin se fera dès ce vendredi 12 juin 2020 ». Un retour à la sérénité qui faisait déjà grincer déjà des dents.