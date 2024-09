Privés d’accès à leurs clients, les avocats des Bongo-Valentin dénoncent de graves manquements

Ce 19 septembre, lors d’un point de presse, les avocats de Sylvia et Noureddin Bongo-Valentin ont dénoncé ce qu’ils qualifient de violations flagrantes des droits humains à l’encontre de leurs clients. « Depuis leur arrestation et leur détention préventive, nos clients n’ont jamais pu communiquer avec leurs avocats », a révélé hier après-midi Me Gisèle Eyue Bekale, principale porte-parole de l’équipe juridique.

Les avocats mettent également en lumière deux autres manquements graves : la privation de soins médicaux et l’absence d’examen par un médecin depuis plus d’un an. « Le droit à la santé de nos clients a été violé, une situation inadmissible au regard des conventions internationales ratifiées par le Gabon », a ajouté Me Eyue Bekale. L’intégralité de cette conférence de presse Ces allégations, dénoncées avec vigueur, témoignent selon les avocats d’une atteinte aux droits fondamentaux, contraires à la dignité humaine et à l’image du pays. L’équipe juridique exhorte le président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à respecter le « code moral » qui épargne les familles des anciens présidents de toute procédure judiciaire, appelant à la libération de Sylvia et Noureddin Bongo-Valentin. Bien que le gouvernement gabonais ait réfuté ces accusations en mai dernier, les avocats insistent sur la gravité de la situation et appellent à une action immédiate pour remédier à ces violations répétées.