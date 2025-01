Présidentielle 2025 : Trois jeunes gabonais en grève de la faim pour forcer Oligui Nguema à se présenter

Le président de la transition du Gabon a décidemment de drôles de fans. Une photo circulant depuis ce matin, samedi 25 janvier, suscite colère et indignation sur les réseaux sociaux. Trois jeunes Gabonais observent une grève de la faim dans un endroit anonyme afin d’inciter le général Brice Clotaire Oligui Nguema à se présenter à l’élection présidentielle du 12 avril 2025.

Les internautes sont sous le choc après la découverte troublante de cette action menée par des jeunes. Trois hommes se sont installés devant une tribune pour manifester leur soutien au nouvel homme fort du pays. Allongés sur des tissus à même le sol, ils ont décidé de mettre leur vie en péril en observant une grève de la faim. Leur revendication : exiger d’Oligui Nguema qu’il se porte candidat à la magistrature suprême.

Les 3 jeunes citoyens

Sur la banderole publiée mercredi, on pouvait lire : « Grève de la faim pour appeler à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema à l’élection présidentielle du 12 avril 2025 », accompagnée d’une image de leur champion, afin d’exprimer leur insatisfaction face à la situation actuelle.

La photo a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et n’a pas tardé à être comparée à certaines pratiques de l’ancien régime déchu. Des internautes dénoncent un manque de respect et une atteinte à la dignité humaine. « Pendant que certains pays africains font face à des défis extrêmement importants, nous, on veut mourir en Afrique centrale si nos présidents refusent de se présenter », s’indigne Dr Obame Mbegha.

Si ce spectacle semble plaire à certains, d’autres appellent à la retenue et à la préservation des valeurs. « Un peu de dignité, mon Dieu ! On peut soutenir Oligui avec dignité. Il va se présenter, mais ce n’est pas à vous de lui imposer cela. Ceux-là ne méritent même pas une enveloppe, c’est trop ridicule. Mieux vaut envoyer la Gendarmerie pour les dégager. On n’utilise pas non plus l’image du président n’importe comment », commente Ssirdy Leag.

Pour Merry Ndong, cet acte devrait être posé pour des causes plus nobles : « Au lieu de faire grève de la faim pour que le président ait pitié, mieux vaudrait qu’il aide le pays face à la vie chère, à ce que le SEEG fait subir aux gens, etc. Mieux encore, j’attends l’hommage d’AMO en paix ». Cependant, bien que les auteurs de cet acte n’aient pas été identifiés, l’endroit où se trouvent les protagonistes demeure pour l’heure également inconnu.