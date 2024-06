Précarité menstruelle : L’ONG Women of Africa vole au secours des détenues de la prison centrale de Port-Gentil

L’association Women of Africa a apporté son soutien aux femmes détenues face à la précarité menstruelle. Le 24 juin, la prison centrale de Port-Gentil a reçu un important lot de protections hygiéniques lavables et réutilisables.

Afin de réduire la précarité menstruelle en milieu carcéral, l’association s’est rendue à la prison centrale de Port-Gentil pour offrir sa contribution aux 15 femmes détenues. La présidente de l’association, Dr Sandrine Itou-Y-Maganga, a remis soixante kits contenant chacun cinq protections intimes lavables et réutilisables. « L’association a été informée que les femmes en avaient vraiment besoin, c’est donc Port-Gentil qui bénéficie de ce don de serviettes hygiéniques lavables. C’était également pour nous l’occasion d’évaluer les besoins, notamment en termes d’insertion », a-t-elle déclaré.

Une vue des protections offertes

Les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables sont conçues pour offrir douceur, confort et protection longue durée aux femmes. Les détenues sont souvent confrontées à l’abandon parental et à la précarité. En manque d’activités génératrices de revenus, elles peinent à s’offrir des protections intimes, une situation fréquente dans les prisons du Gabon. « L’association Taloa Secret a fait ce don en France à Women of Africa, et nous l’avons offert à la prison de Port-Gentil. Il y a eu une expression de besoins, maintenant nous verrons comment les accompagner », a souligné Dr Sandrine Itou-Y-Maganga.

Pendant leurs règles, les prisonnières dépendent des protections distribuées par l’administration pénitentiaire et des dons. De nombreuses détenues sont contraintes d’utiliser des protections périodiques de fortune. Depuis 2018, cette association caritative offre régulièrement des lots de protections intimes dans certaines prisons du Gabon. « Pour celles qui n’ont pas de moyens, il ne faudrait pas qu’elles soient dans la détresse de ne pas pouvoir trouver une solution à leurs menstrues. Ce geste va vraiment aider, et chacune pourra recevoir deux packs pour un total de dix serviettes. Si elles les utilisent bien, elles pourront les garder pendant quatre ans », a ajouté la représentante de l’ONG Women of Africa.