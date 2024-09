Pour une dette de 6 000 FCFA, un jeune gabonais arrache aux dents, une oreille à son pote

Encore une effroyable altercation sanglante sur fond de règlement de comptes entre deux jeunes consommateurs de chanvre indien dans la capitale économique gabonaise. Andrew Nicolas Adiayerot, réclamant sans cesse son argent à son ami, la modique somme de 6 000 FCFA, a fini par lui arracher l’oreille de manière brutale la semaine dernière. Il a été incarcéré pour coups et blessures volontaires ce mercredi à la prison centrale de Port-Gentil.

Selon plusieurs sources, l’incident a eu lieu dans le quartier Bornave, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil, en milieu de semaine dernière. Deux jeunes hommes, âgés entre 20 et 30 ans, se sont violemment battus à proximité de la station de lavage, près du marché municipal. L’altercation a débuté aux alentours de 6h, lorsque les deux individus se sont mis à se lancer des bouteilles de bière. La rue s’est rapidement vidée, commerçants et passants ayant pris la fuite.

Une rixe violente

Le motif du conflit : une dette de 6 000 F.CFA. « Il m’a menacé avec une machette lorsque je suis venu réclamer mon argent. Il m’a agressé pour les 6 000 FCFA qu’il me doit », a déclaré ce mercredi le prévenu Andrew Nicolas Adiayerot. Dans une tentative de résoudre le conflit par une bagarre à mains nues, la situation a dégénéré lorsque l’autre protagoniste a sorti une pierre cachée dans son jean.

Une vue des séquelles de la victime

« Je ne savais pas qu’il avait une pierre dans sa poche. Il m’a frappé à l’œil droit et le sang a commencé à couler. J’ai pensé que mon œil était crevé. C’est alors que j’ai décidé de lui faire subir un choc aussi », raconte Andrew. Selon les témoins, la bagarre a duré plus d’une heure et a provoqué un véritable chaos dans le quartier, avec des traces de sang sur le lieu de l’affrontement.

Des dents comme armes

Andrew Nicolas Adiayerot décrit ensuite comment il a saisi l’occasion pour mordre l’oreille de son adversaire, avant de la cracher par terre. « J’ai réussi à lui faire une clé de bras et je lui ai arraché un morceau d’oreille avec mes dents. Je l’ai jeté par terre. Je ne pouvais pas avaler ça », raconte-t-il froidement.

Le forcené avant son incarcération

Alertés, les gendarmes du B2 sont intervenus dans ce quartier classé comme zone rouge à Port-Gentil. À leur arrivée, les deux hommes, visiblement sous l’emprise de l’alcool, étaient toujours présents, l’un avec des blessures graves. « Je suis resté assis près du dispensaire. Ses frères sont venus me chercher et m’ont ramené chez eux, c’est là que les agents du B2 m’ont arrêté », précise Andrew. Les forces de l’ordre ont découvert que la soirée précédente, les deux amis avaient consommé de l’alcool et des stupéfiants, ce qui a conduit à cette violente altercation.

Hors de contrôle

Malgré les tentatives désespérées des parents pour les calmer, il semble que ces jeunes aient échappé à tout contrôle. Les médecins ont confirmé des blessures graves, notamment des plaies causées par une arme blanche et un hématome à l’œil. Andrew Nicolas Adiayerot a été placé ce 11 septembre en détention à la prison centrale de Port-Gentil pour coups et blessures volontaires. Cet incident s’inscrit dans une tendance inquiétante de l’augmentation du banditisme et de la délinquance dans la ville de Port-Gentil, marquée par plusieurs agressions violentes au cours des dernières semaines