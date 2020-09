Port-Gentil : un oncle viole et enceinte sa nièce âgée de seulement 11 ans !

Encore un fait divers sexuel dans la capitale économique du Gabon. Un trentenaire aurait abusé sexuellement de sa nièce âgée seulement de 11 ans. Selon la livraison du quotidien L’union de ce 29 août, les faits insolites se seraient déroulés au quartier Bac-Aviation, dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil.

Scène abjecte au quartier Bac-Aviation. Un compatriote gabonais, âgé d’une trentaine d’années et répondant au nom de Moukagni Eric, aurait abusé sexuellement de de la fille de son frère disparu. La victime, 11 ans, avait été confié à son oncle pour qu’il assure sa garde et qu’il en prenne soin. Mais les pulsions sexuelles dudit oncle ont fini par le pousser à commettre l’irréparable.

La prison centrale de Port-Gentil où croupit depuis le criminel sexuel

Ne pouvant se contenir, il a alors décidé de transgresser le lien de sang qui l’unissait à sa nièce en la violant régulièrement et ce durant 5 longues années. Malheureusement pour lui, la jeune fille finira par tomber enceinte, ce qui va attirer, dans un premier temps, les suspicions du voisinage à son égard. Ayant gardée le silence à la vue des menaces de mort qui pesaient sur elle au cas où elle venait à dénoncer son oncle, elle finira par délier sa langue.

En effet, lors d’une visite, l’une de ses tantes se rendra compte de la gestation de sa nièce et lui demandera de dévoiler l’identité de l’auteur de sa grossesse. Médusée fut la tante quant l’enfant lui avouera que c’est son oncle qui en était le responsable. Ne pouvant acquiescer cette relation contre-nature et illégale que son frère aîné entretenait avec leur nièce, la tante s’empressa de se rapprocher des autorités compétentes pour que toute la lumière soit faite sur cette sordide histoire. Et au besoin, si culpabilité il y a, que justice soit rendue.

Après qu’elle eut déposé sa plainte au sein du commissariat central, non loin des locaux de l’antenne régionale de la Police judiciaire (PJ) de Port-Gentil, une enquête fut ouverte et c’est la PJ qui se saisira, comme à l’accoutumée, de l’affaire et mènera ses investigations. A la suite de celle-ci, les éléments de la PJ prendront les dépositions des deux protagonistes : la nièce étalera alors les sévices sexuels qu’elle endurait avec le frère de son défunt père et ce dernier reconnu les faits qui lui étaient reprochés sans rechigner.

Il ne le pouvait d’ailleurs car un examen médical et de surcroît gynécologique confirmait la présence d’une grossesse de 4 mois. Il est aujourd’hui écroué à la prison centrale de Port-Gentil après avoir été présenté au parquet de la République où un juge d’instruction l’a inculpé pour les chefs d’accusation que sont viol sur mineur et crime incestueux.