Port-Gentil : Un jeune gabonais de 17 ans écroué après un énième braquage

La lutte contre l’insécurité bat son plein à Port-Gentil. La police judiciaire a interpellé vendredi dernier Nathan Biteghé Moussavou, un gabonais de 17 ans, pour un braquage à avec arme blanche. Accusé de détrousser ses victimes en les menaçant avec un couteau, Nathan Biteghé Moussavou est impliqué dans plusieurs actes de banditisme dans la capitale économique du Gabon.

Nathan Biteghé Moussavou a été arrêté la semaine dernière à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime. Il est présumé auteur d’un braquage à main armée survenu au quartier Siby, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. Accompagné de son complice Gervais, ils ont attaqué leur victime à 23 heures après l’avoir suivie depuis le quartier Fatima. Munis de couteaux, ils ont terrifié leur cible et dérobé deux téléphones portables.

« Je suis ici à cause d’un braquage. J’ai aperçu un papa au niveau de la poubelle de Fatima qui avait deux téléphones en main. En se rapprochant de lui, on a sorti les couteaux. Quand il a paniqué, il a laissé tomber les téléphones. C’est à ce moment-là qu’on les a ramassés et pris la fuite », a avoué Nathan Biteghé Moussavou.

Avec son complice Gervais, ils ont également volé une somme d’argent importante et des biens matériels tels que des bijoux et une sacoche contenant des documents administratifs. Nathan Biteghé Moussavou n’en est pas à son premier coup. Il a commis plusieurs actes similaires, notamment au quartier Tournant SEEG, où il avait surpris une victime seule et l’a forcée à lui remettre son téléphone portable.

Le jeune délinquant est un habitué des ghettos de Port-Gentil, des lieux où les personnes en conflit avec la loi se retrouvent pour consommer et vendre de la drogue. « Avec le couteau, on sortait pour braquer. Ce n’est pas la première fois que je braque. Souvent, je vais au ghetto du Nyahoulet pour fumer. Là-bas, tu rentres, on te présente les produits, et tu prends ce que tu veux », reconnaît-il.

Depuis trois ans, Nathan Biteghé Moussavou mène cette vie de délinquance. À 17 ans, il a déjà contracté une infection pulmonaire due à la consommation de drogue, notamment du chanvre. Dans les ghettos, il partageait les mégots de chanvre avec d’autres fumeurs, un geste irresponsable qui a contribué à sa maladie.

« J’ai déjà vu dans les ghettos de Port-Gentil le chanvre, les kobolos, le caillou et le pitch. Oui, je fume et aujourd’hui je suis malade. J’ai une infection pulmonaire », regrette-t-il. Pour ses actes, Nathan Biteghé Moussavou risque 15 ans de prison. Le vendredi 12 juillet, il a été présenté au procureur de la République, qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Château, la prison centrale de Port-Gentil.