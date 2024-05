Port-Gentil : Un gabonais tue son grand frère au cours d’une bagarre pour la somme de 7 000 FCFA

Un gabonais d’une trentaine d’années fait depuis ce lundi face à la justice à Port-Gentil. A la suite d’une dispute après une partie de pêche avec son frère aîné, il a commis l’irréparable en lui ôtant la vie suite à de ses blessures infligées à arme blanche. Un drame familial qui a débuté à cause d’une mise de 7 000 FCFA réclamé par l’assaillant qui a abandonné gisant dans une marre de sang. Sa cavale n’a finalement été que de courte durée.

L’incident tragique s’est déroulé le 23 avril à Mandorové, dans la province de l’Ogooué-Maritime, lors d’une dispute sur fond de pêche entre les deux frères. Loïc Fouty Ngoma, âgé de 31 ans et père de deux enfants, avait décidé de vendre une partie de son poisson et d’en partager le reste avec sa famille. De retour après avoir effectué un dépôt mobile, il a été confronté à des menaces de la part de son frère aîné, avec qui les relations étaient déjà tendues.

Une bagarre pour 7 000 FCFA

Emery, propriétaire du filet de pêche et ami proche de Guy Okawé, s’est également impliqué dans le conflit. Pour mettre fin aux querelles stériles, Loïc a proposé un défi : une bagarre à trois avec une mise de 7 000 FCFA. « Ils n’avaient pas d’argent et ont proposé de se battre sans enjeux. On s’est insulté, j’ai pris mon argent et je suis parti après avoir bu mes trois bières », explique-t-il.

Le présumé meurtrier dans les locaux de la DGR

La situation a rapidement dégénéré lorsque, vers 19 heures, ses adversaires sont entrés brusquement dans sa chambre après avoir pris des forces avec du Kaï-Kaï. Un geste qui a déclenché une violente bagarre, où Loïc s’est retrouvé face à ses deux assaillants. "Je rentre dans sa chambre pour discuter le matelas et là il me lance un coup de poing. Emery s’implique également et la bagarre est lancée à deux contre moi au point où on a percé le mur de sa chambre", ajoute-t-il.

Bagarres en série

Loïc Fouty Ngoma décide alors de s’exécuter face à la décision de son grand frère l’intimant l’ordre de déguerpir de la maison. En allant faire ses valises, il était sans se douter que son aîné avait déjà pris une machette pour le menacer. Il réussit à prendre la fuite par la porte arrière pour la plaine et s’arme au passage d’une scie pour essayer de se défendre. "J’ai vu qu’avec la scie je ne pouvais pas me défendre. J’ai pris deux bouteilles que j’ai cassées. Je lui ai dit maintenant si tu veux du mal, on fait et on finit avec ça", promet t-il à son grand frère.

Le forcené devra répondre de ses actes

C’est alors que la bagarre d’une extrême violence se déclenche à nouveau entre les deux frères de la rive Nkomi. Dépourvu de ses deux bouteilles, Loïc tente d’arracher à son aîné, la machette qu’il détenait et lui porte un premier coup violent au niveau du visage. "Je l’ai mordu à la côte pour qu’il lâche prise et j’ai frappé un coup du côté plat de machette au niveau du visage. Il s’est déchiré et saignait beaucoup", précise-t-il.

L’assaut meurtrier

La victime réussit tout de même à se mettre sur ses deux pieds pour fuir malgré le choc facial. C’était sans compter sur la dextérité de son cadet qui s’est mis à ses trousses. La chasse à l’homme est lancée dans une course poursuite effrénée. Tentant de se réfugier chez une voisine septuagénaire qui vend des boissons, Guy Berger Okawe Mbodjo reçoit malheureusement un violent coup à mi-parcours au niveau de l’épaule de la part de Loïc Fouty Ngoma.

L’os triangulaire est cassé et l’homme saigne en abondance sous les menaces de mort de petit frère. "J’ai réussi à lui frapper un autre coup par le dos. Il saignait par terre, moi je voulais juste qu’il me donne l’argent que j’ai misé dans cette bagarre. C’est le degré de colère qui m’a pris", prétexte t-il. Pour qu’il quitte les lieux, les villageois ont dû débourser la modique somme de 10 000 FCFA. Tard dans la nuit et voyant son frère agoniser au sol, Loïc prit son sac à dos et se dirigea vers Mbenga où il va souvent pêcher du poisson.

Rattrapé par la police

"Quand je suis parti de Mandorové, je suis arrivé à 2h à Mbenga. J’ai ensuite pris une voiture pour Port-Gentil afin d’acheter de quoi manger. C’est ici à la DGR que j’ai appris qu’il est mort. Je regrette l’acte que j’ai posé, je pouvais éviter ça", reconnaît-il. C’est finalement à Port-Gentil plus précisément à la boulangerie Matanda qu’il a été pris par les éléments de la gendarmerie nationale (DGR), grâce à un villageois qui l’a reconnu et qui n’a pas hésité un seul instant de donner l’information aux flics. Il a été présenté au parquet de la République le lundi 28 avril, pour répondre de son acte qui a coûté la vie à son grand frère.