Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 14 novembre 2025
  • 804
    24°C

    • En ce moment :
    Inceste

    Port-Gentil : Un gabonais de 42 ans jeté en prison pour avoir violé sa fille de 13 ans

    Publié le 9 novembre 2025 à 16h55min MàJ : 9 novembre 2025 à 16h55min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Port-Gentil : Un gabonais de 42 ans jeté en prison pour avoir violé sa fille de 13 ans
    Port-Gentil : Un gabonais de 42 ans jeté en prison pour avoir violé sa fille de 13 ans © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/port-gentil-un-gabonais-de-42-ans-jete-en-prison-pour-avoir,11126
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11126

    Plus de sujets

    Bendjé : les employés du Conseil départemental en grève pour réclamer salaires et primes

    Vague de vols de compteurs d’eau à Libreville : la SEEG tire la sonnette d’alarme et menace

    Procès Bongo : Sylvia et Noureddin écopent 20 ans de prison et 4 400 milliards à rembourser à l’État

    Procès Bongo : Sylvia Bongo brûlait pas moins de 2 milliards par mois pour ses dépenses de luxe

    Oyem : Un gabonais de 29 ans écroué pour avoir violé et enceinté la fille adolescente de son ex

    La capitale économique gabonaise compte depuis cette semaine un criminel sexuel de moins en liberté. Suite à une plainte déposée par une mère — alertée par sa fille de 13 ans qui s’est courageusement refusée à tout accord avec son agresseur —, un père incestueux est écroué depuis ce début de semaine au célèbre pénitencier du Château à Port-Gentil, rapportent nos confrères de L’Union ce samedi.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Un chauffeur de taxi mis en cause

    Alain Cédric Diengoula Mombo, un Gabonais de 42 ans, regrettera pour de longues années ses agissements criminels. Ce chauffeur de taxi a été incarcéré pour des soupçons de viol et d’inceste sur sa propre fille de 13 ans. Des accusations qu’il aurait reconnues face à la mère de la victime et lors de l’enquête diligentée à son encontre.

    Les faits, d’une gravité extrême, remonteraient à la mi-juillet dernier. La victime et trois de ses frères étaient alors allés passer les grandes vacances chez leur père. Habitants d’une maison ne disposant que d’une chambre, le père faisait dormir ses quatre enfants dans le salon et s’installait seul dans la chambre. C’est un soir, aux alentours de minuit, que le chauffeur de taxi, rentré en état d’ivresse, est passé à l’acte.

    Un manège odieux répété

    Ses enfants étant endormis, il aurait pris sa fille de 13 ans et l’aurait incitée à le rejoindre dans sa chambre pour y dormir. Une fois sur place, il aurait demandé expressément à la mineure de se couvrir les yeux et la bouche avec ses mains. Il n’aurait ensuite pas tardé à la déshabiller et à assouvir sa libido incestueuse. Son viol accompli, il aurait ordonné à sa victime de regagner le salon.

    Un manège odieux qu’il aurait répété à plusieurs reprises par la suite. C’est lassée d’être l’objet d’abus sexuels de la part de son père que la jeune fille a finalement trouvé le courage de se confier à sa mère. La mère n’a montré aucune pitié face au père de sa fille. Malgré des excuses présentées par ce dernier et une tentative d’étouffer l’affaire à l’amiable, elle a saisi la police. L’intervention des forces de l’ordre a permis de mettre rapidement aux arrêts le père indélicat, qui répondra désormais de ses actes devant la justice.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article