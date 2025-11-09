Port-Gentil : Un gabonais de 42 ans jeté en prison pour avoir violé sa fille de 13 ans

La capitale économique gabonaise compte depuis cette semaine un criminel sexuel de moins en liberté. Suite à une plainte déposée par une mère — alertée par sa fille de 13 ans qui s’est courageusement refusée à tout accord avec son agresseur —, un père incestueux est écroué depuis ce début de semaine au célèbre pénitencier du Château à Port-Gentil, rapportent nos confrères de L’Union ce samedi.

Un chauffeur de taxi mis en cause

Alain Cédric Diengoula Mombo, un Gabonais de 42 ans, regrettera pour de longues années ses agissements criminels. Ce chauffeur de taxi a été incarcéré pour des soupçons de viol et d’inceste sur sa propre fille de 13 ans. Des accusations qu’il aurait reconnues face à la mère de la victime et lors de l’enquête diligentée à son encontre.

Les faits, d’une gravité extrême, remonteraient à la mi-juillet dernier. La victime et trois de ses frères étaient alors allés passer les grandes vacances chez leur père. Habitants d’une maison ne disposant que d’une chambre, le père faisait dormir ses quatre enfants dans le salon et s’installait seul dans la chambre. C’est un soir, aux alentours de minuit, que le chauffeur de taxi, rentré en état d’ivresse, est passé à l’acte.

Un manège odieux répété

Ses enfants étant endormis, il aurait pris sa fille de 13 ans et l’aurait incitée à le rejoindre dans sa chambre pour y dormir. Une fois sur place, il aurait demandé expressément à la mineure de se couvrir les yeux et la bouche avec ses mains. Il n’aurait ensuite pas tardé à la déshabiller et à assouvir sa libido incestueuse. Son viol accompli, il aurait ordonné à sa victime de regagner le salon.

Un manège odieux qu’il aurait répété à plusieurs reprises par la suite. C’est lassée d’être l’objet d’abus sexuels de la part de son père que la jeune fille a finalement trouvé le courage de se confier à sa mère. La mère n’a montré aucune pitié face au père de sa fille. Malgré des excuses présentées par ce dernier et une tentative d’étouffer l’affaire à l’amiable, elle a saisi la police. L’intervention des forces de l’ordre a permis de mettre rapidement aux arrêts le père indélicat, qui répondra désormais de ses actes devant la justice.