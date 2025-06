Port-Gentil : Trois ados-braqueurs condamnés à 5 ans de prison pour vol à main armée

La délinquance juvénile continue d’avoir des proportions inquiétantes au Gabon. Trois adolescents ont été reconnus coupables hier, 16 juin, de vol avec menace d’une arme apparente et d’association de malfaiteurs. Jugés à la maison d’arrêt de Port-Gentil par la juridiction des mineurs, ils ont écopé chacun de cinq ans de prison, dont deux avec sursis. Le tribunal les a également condamnés solidairement à verser 240 000 FCFA à leur victime, à titre de dommages et intérêts.

Les prévenus, O. M. N., né le 6 janvier 2006 à Port-Gentil, J. D. D. M. M., né le 29 octobre 2004, et L. P. B., né en 2006 également à Port-Gentil, sont tous de nationalité gabonaise, célibataires, sans emploi ni antécédents judiciaires. Ils étaient poursuivis pour complicité de vol avec violence et association de malfaiteurs. Les faits remontent au vendredi 19 avril 2024, dans le quartier dit « le Port-Gentillais », dans le 2e arrondissement de la capitale économique.

Les trois ados et leur victime hier au cours de l’audience

Vers 22 heures, Christopher Rambieno et ses collègues, de retour d’une sortie, ont été violemment interceptés par un groupe d’individus encagoulés, armés de machettes et de couteaux. Sous la menace, les assaillants ont dérobé un iPhone, un téléphone basique et une somme de 80 000 FCFA, avant de dépouiller le reste du groupe et de prendre la fuite.

Alertés, les officiers de police judiciaire ont rapidement ouvert une enquête, menant à l’arrestation d’O. M. N. Ce dernier a reconnu sa participation aux faits et livré l’identité de ses deux complices mineurs. En garde à vue, les trois jeunes ont reconnu les faits, expliquant s’être entendus à l’avance pour organiser ce braquage avec d’autres complices encore en fuite.

Présentés au parquet pour association de malfaiteurs et vol avec menace d’arme, ils ont comparu devant le Tribunal pour enfants de Port-Gentil. Le verdict a confirmé ce lundi leur culpabilité, avec une peine aménagée pour tenir compte de leur statut de primo-délinquants. Un suivi psychologique et social a également été ordonné par le tribunal, afin de favoriser leur réinsertion une fois leur peine purgée. Le parquet n’a pas fait appel de la décision.