Port-Gentil : Pour plus de dynamisme et de visibilité, le Renaji agite ses troupes

Le bureau provincial de l’Ogooué-Maritime du Réseau national des journalistes indépendants (Renaji) s’est réuni mercredi pour discuter des orientations futures de leurs activités. Sous la présidence d’honneur de René Thomas Nse, les membres ont exprimé leur souhait de promouvoir des initiatives de fraternité et de cohésion sociale, contribuant ainsi au bien-être de leur association.

Une vue de cette rencontre hier

Lors de cette rencontre, tenue à la direction provinciale de la communication le 31 juillet, divers points ont été abordés. Il s’agissait notamment de la participation du Renaji aux célébrations du 17 août à la place de l’indépendance de l’Ogooué-Maritime, du rapport des actions récentes à Port-Gentil, de l’ouverture des cotisations mensuelles et des nouvelles adhésions. René Thomas Nse a encouragé les membres à s’impliquer davantage pour attirer ceux qui hésitent encore, insistant sur l’importance de la convivialité et de l’unité.

Le président d’honneur a également souligné l’importance de développer un esprit d’équipe et de solidarité au sein du Renaji. Il a exhorté les membres à demeurer unis et à regarder dans la même direction, rappelant que la confraternité doit être le socle du réseau. Des partenariats avec des autorités locales et diplomatiques sont en cours de négociation pour offrir des formations certifiantes aux membres, particulièrement ceux de l’intérieur du pays, souvent exclus des formations professionnelles.