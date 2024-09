Port-Gentil : Où sont passés les 54 milliards de la ferme agropastorale lancée sous Ali Bongo ?

54 milliards de francs CFA se seraient volatilisés dans le cadre du projet de développement de la ferme agropastorale de Port-Gentil, lancé en 2010 sous l’ancien régime déchu d’Ali Bongo. Ce projet visait à réduire la dépendance alimentaire au Gabon, tout en créant des emplois durables. Plusieurs personnalités politiques seraient impliquées dans ce détournement, et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) est pressé d’intervenir.

Le projet avait pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire des Gabonais en construisant une ferme agropastorale à Port-Gentil, une initiative similaire à celles prévues à Oyem, Lebamba, Franceville et Ntoum. Cependant, tandis que quelques réalisations ont été observées dans ces autres localités, le site de Port-Gentil reste vide de tout sens. Le Premier ministre, interrogé à ce sujet, a déclaré sans détour : « Pour ce qui est du projet de Port-Gentil, nous cherchons où il se trouve parce qu’il n’est jamais sorti des containers ».

Personne ne sait à ce jour où sont passés les engins lourds destinés à ce projet, mais une somme considérable de 54 milliards de francs CFA aurait été injectée par le gouvernement de l’époque. Selon des sources fiables, l’argent aurait été détourné, ne servant pas à la valorisation de l’agriculture telle que prévue.

Ce projet, qui devait avoir un impact significatif sur l’emploi local, devait être soutenu par la Société de transformation agricole et de développement rural (Sotrader). L’ambition affichée par les autorités de l’époque était de parvenir à l’autosuffisance alimentaire grâce à un développement agricole moderne. Cette initiative s’inscrivait également dans la lutte contre la vie chère, et plusieurs mesures avaient été prises pour alléger le coût de la vie des Gabonais, notamment la suspension des droits et taxes douanières sur certaines catégories de produits.

Lancé dans le cadre du programme GRAINE en 2014, le projet visait également à combler les lacunes en matière de politique agricole. À terme, il devait faciliter la disponibilité des produits sur le marché, entraîner une baisse des prix, et introduire des techniques agricoles modernes par la création de centres de formation. Toutefois, selon des indiscrétions, certains hommes politiques de l’Ogooué-Maritime et des riverains seraient responsables de l’échec de ce projet ambitieux.

Le projet de Port-Gentil s’inscrivait également dans le cadre du Pacte de partenariat signé en 2013 par le Gabon avec ses partenaires de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) pour la mise en œuvre du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Ce pacte avait pour objectif de réduire d’au moins 50% les importations gabonaises, nécessitant un investissement de l’État estimé entre 30 et 40 milliards de francs CFA par an.

De nombreuses voix s’élèvent pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, et que le CTRI prenne des mesures pour enquêter sur ce détournement de fonds, qui reste un coup dur pour les ambitions agricoles du pays.