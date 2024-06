Port-Gentil : Les pensionnaires de la prison centrale font 100% au baccalauréat dès le premier tour !

La prison de Port-Gentil, située dans le quartier Château du 2e arrondissement de la ville, peut être fière de ses récents succès. Longtemps perçue comme un lieu où les délinquants sont incarcérés, cette principale maison d’arrêt de la capitale économique du Gabon vient de démontrer qu’il n’y a aucune fatalité à y séjourner. Pour l’année scolaire 2023-2024, deux détenus ont réussi brillamment leur baccalauréat dès le premier tour, offrant ainsi une lueur d’espoir et de réinsertion.

C’est devenu une tradition dans le milieu carcéral gabonais depuis plusieurs années maintenant : à chaque session d’examen, des détenus sont présentés aux épreuves. Cette année, la prison centrale de Port-Gentil a présenté deux candidats au baccalauréat. Les résultats sont éloquents : D.M.G, âgé de 28 ans et incarcéré depuis six ans pour vol aggravé, a obtenu son baccalauréat série A1 avec une moyenne de 10,60/20.

Deux candidats

Selon les services sociaux de la prison contactés par Info241, il s’est investi pleinement pour réussir cette épreuve, voyant en elle une opportunité de préparer sa réintégration dans la société à sa libération. L’autre candidat, O.M.J, âgé de 23 ans et détenu depuis un an pour vol aggravé, a également brillamment réussi son baccalauréat série A1 dès la première session avec une moyenne de 10,12/20. Ces succès sont le fruit du programme de réinsertion sociale mis en place par l’administration pénitentiaire, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale par le biais de la direction d’académie provinciale.

La prison centrale de Port-Gentil enregistre ainsi un taux de réussite de 100%, renforçant sa réputation de succès éducatif après avoir déjà produit son premier bachelier l’année précédente. « Les professeurs ont été impressionnés par leur courage, leur détermination et leur comportement exemplaire en classe. Ils pourront facilement s’intégrer dans la société », explique le responsable du service social de la prison centrale de Port-Gentil.

Préparation et encadrement

Pendant des mois, ces détenus ont bénéficié de cours intensifs dans toutes les matières de leur série, dispensés bénévolement par les enseignants des lycées et collèges de la ville. Pour éviter toute stigmatisation, les examens se sont déroulés sous sécurité renforcée dans des salles spécialement aménagées au sein de la prison, offrant toutes les commodités nécessaires.

Fervents chrétiens, ils ont placé leur foi en Christ pour les guider vers le succès, démontrant ainsi qu’avec un suivi pédagogique approprié et une volonté ferme, même les détenus confrontés à des difficultés scolaires peuvent réussir. Cet exemple soulève la question cruciale de l’encadrement des prisonniers, en particulier des nouveaux diplômés. À la maison d’arrêt de Port-Gentil, l’accès à l’éducation est un privilège mérité, réservé aux détenus sérieux et motivés sélectionnés après un entretien rigoureux avec les enseignants.

« Souvent, les jurys et examinateurs extérieurs sont impressionnés par le niveau élevé des élèves incarcérés », ajoute le service social de la prison. Au-delà du diplôme, le baccalauréat revêt une signification profonde pour les détenus, leur permettant de restaurer leur image aux yeux de leur famille, de la société et surtout d’eux-mêmes, et de maintenir un lien tangible avec la réalité.