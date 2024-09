Port-Gentil : le CTRI relance les travaux du gymnase de handball à l’abandon depuis 7 ans

Après près de sept ans d’abandon, le gymnase de handball de Port-Gentil voit enfin ses travaux reprendre. C’est l’entreprise Stay Distribution, autrefois en fuite, qui a été rappelée pour terminer ce projet crucial pour la capitale économique gabonaise. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a donné à cette entreprise un délai de dix mois, à compter de juillet 2024, pour achever la construction de cette infrastructure sportive, qui vise à valoriser la pratique du sport dans la ville.

Les travaux de ce gymnase, initialement lancés en 2017, avaient été stoppés peu de temps après leur démarrage, laissant le site à l’abandon. Pendant ces années, les fondations, envahies par la végétation, étaient devenues un lieu de refuge pour les délinquants. Ce retard avait plongé les sportifs locaux, notamment les handballeurs, dans le désarroi, les privant d’un lieu adapté pour leurs entraînements et compétitions.

Une vue du panneau de chantier

Avec la relance des travaux, le gymnase, d’une capacité de 400 places, sera situé près du Stade Pierre Claver Divounguy, plus connu sous le nom de Stade de la Mosquée. Il offrira un cadre moderne et sécurisé pour la pratique du handball et d’autres sports en salle. Cette initiative du CTRI s’inscrit dans une volonté plus large de doter Port-Gentil d’infrastructures de qualité et de soutenir le développement du sport dans la région.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué, a souligné l’importance de ce projet pour la communauté sportive locale. Le gymnase devrait non seulement répondre aux besoins des sportifs, mais aussi permettre l’organisation de compétitions régionales, renforçant ainsi l’attractivité de la ville.

Une autre vue du chantier

Toutefois, la réussite de ce projet dépendra du respect des délais et des engagements par l’entreprise Stay Distribution. Après des années de stagnation, il est crucial que les travaux se déroulent sans nouvelle interruption pour garantir la livraison de cette infrastructure tant attendue.

Le gymnase de handball de Port-Gentil représente bien plus qu’une simple installation sportive ; il est un symbole de renouveau pour la ville et un espoir pour tous ceux qui aspirent à voir le sport gabonais briller à nouveau sur la scène nationale et internationale.