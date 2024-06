Port-Gentil : La brigade de l’environnement de l’Ogooué-Maritime s’engage pour la restauration des terres

La brigade provinciale de l’environnement de la zone sud de l’Ogooué-Maritime s’est déployée à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Le 5 juin, elle s’est rendue à Matanda pour procéder au planting de palétuviers. L’opération vise à enrayer l’érosion côtière sur le littoral de Matanda, dévasté par la construction anarchique. Le thème retenu était : « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse ».

« C’est une journée de sensibilisation et de prise d’initiatives pour répondre aux défis urgents. La restauration des terres est un objectif essentiel des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, il est capital de traduire sur le plan national cette vision à haute portée humanitaire », a déclaré le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong.

Une vue de l’opération

Il faut dire que la restauration des terres est un pilier essentiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030), un appel au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

« Il est important que nous nous mobilisions individuellement et collectivement, pour nous approprier ce défi commun et le relever dans le domaine de la protection de notre environnement par des comportements et modes de consommation responsables. Car tout ce que nous produisons comme activités détruit malheureusement nos terres », a-t-il ajouté.

C’est la raison pour laquelle la Journée mondiale de l’environnement 2024 se concentre sur la restauration des terres, l’arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. « Le thème fait appel à des changements transformateurs dans les prises de décisions afin de permettre la réalisation des objectifs de développement durable », estime Paul Ngome Ayong.

...et des lieux

L’année 2024 marquera le 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La seizième session de la Conférence des parties (COP 16) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) se tiendra dans la capitale saoudienne, Riyad, du 2 au 13 décembre 2024. Et c’est parce que la terre joue un rôle essentiel dans le système climatique, qu’il est grand temps d’agir pour la préservation de la biodiversité dans le monde.

Cependant, de nos jours, les terres subissent une pression croissante en raison de la déforestation, de l’urbanisation, du développement industriel, de l’expansion de l’agriculture et des pratiques agricoles non durables. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C au cours de ce siècle, les États doivent réduire de moitié les émissions annuelles de gaz à effet de serre d’ici à 2030. S’ils n’agissent pas, l’exposition à la pollution atmosphérique au-delà des normes de sécurité augmentera de 50 % au cours de la décennie, et les déchets plastiques déversés dans les écosystèmes aquatiques tripleront d’ici environ 2040.