Port-Gentil : Féfé Onanga lance une caravane pour le oui au référendum pour soutenir le CTRI !

Féfé Onanga, ancien opposant ayant rejoint le Parti Démocratique Gabonais (PDG), se lance dans une caravane de sensibilisation et de mobilisation pour le « oui » au référendum. Le 20 juillet, il a exprimé son soutien au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et présenté les grandes lignes de son projet, tout en adressant un avertissement à ses détracteurs.

Le samedi 20 juillet, le groupe de Féfé Onanga a rencontré les habitants de Port-Gentil lors d’une grande caravane de sensibilisation et de mobilisation pour le « oui » au référendum. Devant une population nombreuse, l’ancien président du Mouvement populaire des radicaux a souligné l’importance de s’inscrire, d’obtenir un Numéro d’Identification personnel (NIP), d’adopter des comportements responsables pour lutter contre le tribalisme, et de se concentrer sur la vision de développement du président de la transition. « C’est pour que les habitants prennent conscience de l’engagement des plus hautes autorités. L’objectif est de faire en sorte que les gens votent pour le oui. Et nous, on ne se cache pas, nous votons oui au référendum », a déclaré Féfé Onanga.

Une vue de la mobilisation de samedi

Le lancement de cette caravane marque le début des activités du groupe Féfé Onanga, qui s’étendront sur les quatre arrondissements de Port-Gentil pendant un trimestre. Sur les réseaux sociaux, Féfé Onanga a prévenu ses détracteurs que sa détermination reste intacte et qu’il compte bien les faire taire par des démonstrations de force et une mobilisation massive de ses partisans. « Il y a des personnes qui ne comprennent pas l’importance du NIP. Ma sensibilisation portait aussi là-dessus. J’ai été traité de tribaliste sur les réseaux sociaux et d’impopulaire par ceux qui veulent me nuire, mais je suis là avec du monde derrière moi et de toutes les ethnies », a-t-il ajouté.

« Nous sommes un soutien inconditionnel du CTRI. Je suis toujours critiqué mais jamais égalé », a-t-il précisé. Des propos soutenus par le secrétaire général du groupe Féfé Onanga, Delphin Mboumba, qui estime que le moment est venu de tracer une direction claire à un an des prochaines élections au Gabon. « Nous avons donné notre parole pour affirmer que nous soutenons le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous n’attendons pas car certains prônent le non au référendum », a-t-il souligné.

Les participants

Il y a plusieurs mois, le groupe Féfé Onanga avait rejoint les rangs du PDG pour offrir une victoire claire et sans bavure à l’ancien président Ali Bongo Ondimba, déchu le 30 août dernier. « Je n’ai jamais été fâché avec le PDG. Je fais la distinction entre un opposant au pouvoir et un opposant du pouvoir. Qui ne m’a pas courtisé au PDG ? Certains se sont enrichis grâce à moi », a affirmé Féfé Onanga.

Lors de cette grande rencontre d’échanges et de partage, les femmes de Port-Gentil, en soutien à Féfé Onanga, ont sollicité l’aide de la première dame, Zita Oligui Nguema, pour la construction d’un centre de santé digne de ce nom dans la ville. Elles souhaitent pouvoir accoucher dans des conditions optimales, car l’hôpital régional de Bendjé est saturé et les décès y sont trop nombreux. « Elles veulent une maternité pour accoucher dans de meilleures conditions, car l’hôpital régional de Bendjé est saturé et les gens meurent trop là-bas », a-t-il conclu.