Port-Gentil : 2 jeunes trouvent la mort lors d’une baignade, une ado de 17 ans sauvée de justesse

Encore un drame enregistré sur les côtes de la capitale économique gabonaise. Pierre Azogba et David Maviogui, âgés respectivement de 23 et 19 ans, ont tragiquement perdu la vie lors d’une baignade à la plage de Sogara, ce dimanche 19 octobre. Emportés par un courant marin particulièrement puissant, leurs corps sans vie ont été repêchés quelques heures plus tard par des volontaires, qui ont également réussi à sauver in extremis une jeune fille de 17 ans, Megneni, victime d’une tentative de noyade.

Un après-midi de détente a viré au drame sur cette plage emblématique de Port-Gentil, située dans la zone dite du Dahu. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les trois jeunes s’étaient rendus sur les bords de Sogara pour une baignade entre amis. Après plusieurs minutes dans l’eau, Pierre Azogba, de nationalité togolaise, et son compagnon gabonais, David Maviogui, ont été happés par un courant violent.

Le repêchage de la première victime

Alertés par les cris, des riverains ont tenté de leur porter secours avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, qui n’ont pu que constater le décès des deux victimes. « C’est un endroit dangereux, surtout à cette période de l’année où le courant est fort », a confié Ludovic Koumba, un habitant du quartier, visiblement bouleversé. Ce drame met une nouvelle fois en lumière la dangerosité de la plage de Sogara, souvent pointée du doigt pour ses courants marins imprévisibles.

La seconde victime

Chaque année, plusieurs cas de noyades y sont enregistrés, malgré les alertes répétées des habitants. Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et envisager des mesures de prévention. Grâce à la réactivité des habitants, la jeune Megneni, âgée de 17 ans, a pu être sauvée de justesse. Transportée d’urgence au Centre hospitalier régional de N’tchengué, elle y a reçu les premiers soins et son pronostic vital n’est plus engagé.

Les corps des deux victimes ont été transférés à la morgue de Port-Gentil. Ce nouvel accident tragique relance le débat sur la sécurisation des zones de baignade dans la capitale économique, où l’absence de dispositifs de surveillance met régulièrement des vies en danger.