Port-Gentil : 6 jeunes braqueurs gabonais au mode opératoire bien huilé rattrapés par la police

Ils ont sévi régulièrement plusieurs mois durant à Port-Gentil, braquant dans la rue et chez des particuliers. Cette bande composée de six jeunes, dont des mineurs, a été mise hors d’état de nuire ce lundi par l’antenne provinciale de la police judiciaire. Ces braqueurs vont devoir répondre de leurs actes devant la justice.

Nono Mouckala Ntchoréré, âgé de 18 ans, est poursuivi pour plusieurs vols et braquages perpétrés dans la capitale économique gabonaise. Le premier s’est produit récemment au niveau du quartier dit 25 logements, dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. Avec ses complices Trésor, le Kolo, Apérano, Iniesta, le Détesté, et un certain Drogué, en bande organisée, ils ont dans les grands carrefours de la cité pétrolière dépouillé leurs victimes de leurs biens puis ont pris la fuite.

Une autre vue des indélicats

« On a pris un téléphone pendant que Iniesta et le Kolo prenaient un papa et deux mamans. On s’est partagé l’argent après. À Matanda, on a braqué quelqu’un qui avait un iPhone 14 Pro Max », a avoué Nono Mouckala Ntchoréré à la presse. Si les plaintes de braquage se comptent par centaine dans la capitale économique, c’est tout simplement parce que cette bande de voyous n’était pas à son premier coup. En effet, ce champion de boxe deux saisons durant dans la province de l’Ogooué-Maritime, toujours avec ses complices, a fait leur loi au carrefour Banco.

Armés de machettes, couteaux et autres armes, ils ont poignardé leurs victimes pour qu’elles lâchent prise avant de prendre une nouvelle fois la fuite. « Moi j’ai le couteau, Chapoute a aussi le couteau. Iniesta et le Kolo ont des machettes. On opère comment : trois partent devant et les quatre autres suivent derrière. Quand les premiers ont pris la victime, nous, on vient fouiller les poches, et si la victime résiste, on blesse », précise-t-il.

Iniesta et le Kolo, sortant leurs machettes face à leur proie, ont pu arracher à maintes reprises des téléphones, portefeuilles, bijoux, sacs à main et autres objets de valeur. « Je faisais ça parce que j’étais dans le besoin. Ma petite sœur ne part plus à l’école et ma mère était malade. On va revendre ça après pour se partager l’argent. Je ne fume pas la drogue mais je bois et vends les Kobolo », confirme Nono Mouckala Ntchoréré alias Oumar.

Âgé seulement de 17 ans, Pierre-François Bizangoue Sissou alias drogué, a pour zone de chasse Derrière Codev, Siby, 4 portes, Banco, Printemps vers le club diamant. Son second boulot est de vendre des dizaines de plaquettes de Kobolo par jour au quartier Salsa, Tournant SEEG et bien d’autres zones de Port-Gentil où ces comprimés s’écoulent comme des petits pains à 3 000 FCFA. « On avait aussi braqué un papa au niveau de la foire : 110 000 FCFA et deux iPhones. Je vole à cause de mon père, il ne s’occupe pas de moi. Ça fait deux mois que je vole, avant je tapais les briques. J’ai vu que ça ne me donnait pas la somme que je voulais, et je suis parti dans le braquage », affirme-t-il.

Pour sa part, Nelly Joannick Moussavou alias Chapoute, âgé de 16 ans seulement, a aussi été pris par les éléments de la police judiciaire, dans une rafle initiée depuis la semaine dernière visant à offrir une paix aux populations. Ce résidant au quartier Salsa a déserté le domicile familial pour exercer le braquage, au détriment de sa tenue scolaire en l’absence de sa mère partie en voyage. Au quartier Banco tard dans la nuit, il sort son couteau devant une victime neutralisée au niveau du canal, il blesse gravement sa proie, soutire ses effets sous la menace de son poignard et prend la fuite.

« Il a voulu m’attraper, je l’ai poignardé et j’ai fui. Je fume la cigarette mais je ne bois pas. J’ai déjà vu les Kobolo et le chanvre avec les vendeurs de drogues à Salsa. Le chanvre c’est 500 FCFA, les Kobolo 2 500 FCFA parfois 3 000 FCFA », précise-t-il à son si jeune âge. Ces délinquants primaires qui sèment la terreur et répandent la peur dans la ville de Port-Gentil, sont pour la plupart âgés de moins de 20 ans et déscolarisés pour la majorité.

Si tel est que le président de la République, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a offert la grâce présidentielle afin de désengorger les prisons gabonaises octroyant la liberté à plus d’un. Il n’en demeure pas moins que depuis cette mise en liberté de certains détenus, la quiétude des citoyens est de plus en plus menacée au-delà du tolérable sous le regard impuissant des militaires assis au pouvoir.