Port-Gentil : 150 Gabonais formés au métier de taxi par la Fegasta

Pour mieux exercer le métier de chauffeur de taxi à Port-Gentil et sortir les Gabonais de la précarité et de l’oisiveté, 150 citoyens ont bénéficié d’une formation dans le domaine du transport en commun qui s’est soldée ce mardi par la remise des cartes. L’objectif est de les transformer en auto-entrepreneurs.

Dans le cadre de l’autonomisation des jeunes Gabonais dans le secteur des taxis, la Fédération Gabonaise des Syndicats des Transporteurs et Assimilés (Fegasta) a remis ce 11 juin des cartes aux nouveaux adhérents ayant suivi une formation de plus de six semaines. Cette initiative vise à permettre à ces 150 Gabonais de mieux exercer leur activité, en les préparant à devenir de futurs auto-entrepreneurs. La mission de la Fegasta est de lutter contre l’oisiveté en offrant aux Gabonais une activité génératrice de revenus.

« Nous avons procédé à la remise des cartes, car ils se sont approprié les rudiments nécessaires pour mieux exercer leur activité en tant que chauffeurs de taxi dans la province de l’Ogooué-Maritime », a déclaré Emmanuel Essone Bibang, président provincial du Syndicat des Transports Terrestres et Connexes du Gabon, par ailleurs délégué régional de la Fegasta.

Soucieux de l’avenir des citoyens, la Fegasta veut redonner une nouvelle valeur aux nationaux en promouvant le « Gabon d’abord ». « C’est uniquement les Gabonais et une commission a été mise en place à Libreville, elle peaufine tous les dossiers afin que chaque Gabonais puisse bénéficier d’un taxi dans le programme ‘Un taxi, un jeune, un avenir’. Tout est dans la bonne voie, on attend », a mentionné Emmanuel Essone Bibang Raban.

Ce projet de formation, initié par le délégué régional de la Fegasta et le président provincial du Syndicat des Transports Terrestres et Connexes du Gabon, vise à sortir les Gabonais de la précarité en leur offrant des opportunités économiques. « Lors de la formation, nous avons appris comment entretenir un véhicule, éviter les garages douteux, et comment se comporter avec les agents de contrôle routier », a souligné Éloge Martial Kassa, un bénéficiaire de la formation.

La formation a également abordé les défis auxquels sont confrontés les chauffeurs de taxi de Port-Gentil, notamment les accidents de la route et les tracasseries policières et gendarmiques. L’équipe de sensibilisation a eu des moments brefs mais riches d’enseignements avec les chauffeurs. « Utiliser de manière responsable les véhicules peut nous permettre de générer beaucoup de bénéfices. Nous pourrons acheter d’autres voitures et certains de nos frères Gabonais pourront en profiter davantage, en mettant en place une organisation qui résoudra tous les problèmes techniques ou personnels », a estimé Emmanuel Essone Bibang.