Polygamie express : 3 mois après avoir modifié la loi, Oligui Nguema épouse enfin sa 2e femme !

Alors que l’on pensait impersonnelle la volonté les autorités de transition de modifier la loi portant statut particulier des militaires au Gabon pour y autoriser le mariage polygamique aux officiers supérieurs, il n’en est rien. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs officier supérieur de la Garde républicaine, a modifié par voie d’ordonnance l’article 40 du texte pour convoler en justes noces avec Anouchka Avome, sa seconde épouse. Le mariage a eu lieu ce samedi 27 avril à Akanda dans le plus grand secret, soit 95 jours après la modification expressément motivée de l’article 40 prohibitif du statut des militaires gabonais.

Déjà marié sous le régime monogamique avec Zita Oligui Nguema, l’actuel première dame du pays, le président de la transition en avait assez de faire vivre dans la clandestinité sa seconde compagne, Anouchka Avome. Il a jugé bon de convoquer un conseil des ministres pour notamment modifier l’ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut particulier des militaires, ratifiée par la loi n°18/2010 du 27 juillet 2010. En effet, le texte interdisait formellement aux militaires la polygamie.

Maudit article 40 !

L’article 40 dudit texte était formel : « Les militaires sont astreints au mariage monogamique et ne peuvent contracter mariage sans autorisation de l’autorité habilitée ». Une perspective qui n’arrangeait pas les tourtereaux ainsi parvenus au pouvoir suprême après le coup de libération du 30 août qui a mis éjecté du pouvoir la famille bongo qui y règne en maître depuis 56 ans. Un empressement qui s’est traduit début janvier de cette année par une délibération du conseil des ministres.

L’heureuse mariée signant samedi son acte de mariage

Profitant ainsi de l’intersession parlementaire et donc de l’absence du parlement, le général Oligui Nguema, le futur époux polygame, visiblement très pressé par sa compagne, a pris la décision lors du conseil des ministres du 22 janvier d’en finir avec cette restriction qui pesait sur la vie de son couple sur le plan purement administratif. Dès le lendemain, c’est-à-dire le 23 janvier, il s’est empressé de signer l’ordonnance n°0004/PR/2024 du 23/01/2024 pour modifier le statut des militaires gabonais.

Une ordonnance à la carte

Ainsi, le nouvel article 40 de ce statut particulier s’entend désormais ainsi : « Les militaires sont astreints au mariage monogamique. Toutefois, les officiers généraux et supérieurs peuvent souscrire à l’option polygamique du mariage. Les autres militaires peuvent, sur demande expresse, solliciter l’autorisation du Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité pour souscrire à l’option polygamique du mariage. Cette autorisation est accordée après avis favorable du Commandant en Chef concerné et du Ministre chargé de la Défense Nationale ».

Le président de la transition mettant la bague au doigt de sa seconde promise

Une ordonnance signée avec le blanc-seing du Premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima, de la ministre de la Défense nationale Brigitte Onkanowa et de celui des Comptes publics Charles M’ba, comme le confirme la parution au Journal officiel N°9 bis du 5 mars 2024 de l’ordonnance privée du 23 janvier. C’est grâce à ce tour de passe-passe avec la loi que le général-président très amoureux, s’est officiellement ouvert la voie à la polygamie qu’il pratiquait par ailleurs au mépris des dispositions légales depuis des années.

Les démons du passé

Une preuve que les anciennes pratiques issues de l’ancien régime déchu continuent d’avoir la dent dure dans l’ère de la transition. Et qui de mieux que le président de la transition pour montrer l’exemple d’un texte de loi taillé sur mesure à des fins strictement personnelles. Rappelons que le mariage entre Brice Oligui Nguema et Anouchka Avome est intervenu 95 jours après que le premier cité ait expressément fait modifier la loi, soit un peu moins de 3 mois et 4 jours. Tout ça pour ça !