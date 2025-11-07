Buscador
Libreville, le
lundi 10 novembre 2025
    Pluie, rail et frayeur : Un train de marchandises déraille, un train voyageurs de la Setrag bloqué à Ndjolé

    Publié le 7 novembre 2025 à 15h21min MàJ : 7 novembre 2025 à 17h20min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : BBO
    Economie
    Pluie, rail et frayeur : Un train de marchandises déraille, un train voyageurs de la Setrag bloqué à Ndjolé © 2025 D.R./Info241
    Un incident survenu ce vendredi matin sur le réseau du Transgabonais a temporairement perturbé le trafic ferroviaire. En cause : une défaillance de la voie entre Mbel et Oyan ayant provoqué la sortie de voie partielle d’une citerne vide du train de marchandises n°4120. Par mesure de sécurité, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a décidé de suspendre provisoirement la circulation du train express n°410 en provenance de Franceville, contraint à une escale technique à Ndjolé.

    Des équipes mobilisées

    Les équipes techniques ont été immédiatement dépêchées ce 7 novembre sur les lieux pour procéder aux travaux de rétablissement de la voie. Selon un communiqué de la direction générale parvenu à Info241, le train express reprendra son parcours à 13 heures, une fois les opérations de sécurisation achevées. Aucun blessé ni dommage majeur n’a été signalé sur les convois concernés.

    La Setrag indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le confort des passagers durant cette interruption, notamment en organisant leur prise en charge sur place. L’entreprise ferroviaire « exprime ses regrets pour les désagréments causés par ce léger incident » et remercie « les passagers et les partenaires pour la compréhension qui a toujours prévalu ».

    Fortes pluies et fragilité du réseau

    Les premières analyses techniques laissent penser que les fortes pluies enregistrées ces derniers jours entre Mbel et Oyan seraient à l’origine du problème. Ces intempéries auraient entraîné des déformations progressives de la voie ferrée et des défauts de géométrie, provoquant la sortie de voie du wagon citerne du train de marchandises.

    Les travaux de remise en état sont en cours depuis la matinée et mobilisent plusieurs équipes d’ingénieurs et de techniciens. La Setrag assure que le trafic reprendra progressivement dès la fin des opérations de contrôle de sécurité. Cet incident rappelle la vulnérabilité du réseau ferroviaire national face aux conditions climatiques extrêmes et souligne l’importance des efforts de maintenance entrepris par la société depuis plusieurs années pour garantir la sécurité des circulations sur le Transgabonais.

    @info241.com
