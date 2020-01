Pluie de millions sur les National-Foot 1 & 2 pour la saison 2019-2020 !

Les championnats de première et de deuxième division de football du Gabon, National-Foot 1 & 2, vont reprendre leurs droits respectivement les 25 janvier et 16 février prochains. Une bonne nouvelle pour le football gabonais qui va enfin voir les différents clubs reprendre le chemin de la compétition pour un budget total de 1,257 milliard. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’édition 2020 voit l’apparition de fortes sommes d’argent pour les meilleurs acteurs du tournoi dont le vainqueur du National-Foot 1 qui se taillera la part du loin avec 80 millions dans sa besace.

Les National-Foot 1 et 2 devraient faire des millionnaires cette saison. La dernière

assemblée extraordinaire de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a fixé le 10 janvier dernier, les montants que se partageront les meilleurs clubs et footballeur de la saison. Le champion 2020 de première division recevra en plus du trophée, la somme de 80 millions contre 20 millions pour son dauphin.

De belles empoignades en perspectives pour cette nouvelle saison

Le club champion de deuxième division ne sera pas en reste. Il recevra pour sa belle performance 20 millions. Son dauphin pourra garder le sourire avec 10 millions à empocher. De quoi susciter les passions cette saison où ces championnats se finiront encore en « play-offs » où les douze équipes qui accéderont à cette phase du tournoi national se repartiront la coquette somme de 48 millions.

Les performances individuelles des acteurs de ces deux championnats seront également primées. Le meilleur buteur du National Foot 1 empochera 3 millions pour son talent contre seulement 500.000 FCFA pour son voisin du National-Foot 2. Le meilleur gardien de D1 recevra 1 million et celui de D2 500.000. Même son de cloche pour les passeurs décisifs de chacun de ces deux tournois qui verront leurs efforts de but récompensés par 1 million contre 250.000 pour celui de deuxième division.

De quoi susciter les passions pour ce championnat dit professionnel dont le calendrier de saison est sans cesse bouleversé pour défaut de paiement des autorités. Espérons que cette saison qui débutera encore en retard, se déroulera enfin sans anicroche !