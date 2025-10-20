Plácido Domingo parcourt les scènes et prépare son retour avec Operalia

En septembre, Plácido Domingo a mené un programme alliant divers lieux et traditions musicales, illustrant l’ampleur de son parcours actuel. En l’espace de quelques jours, il a pris part à deux événements de nature très différente : ses débuts à Bangkok et la gala commémorative à Vérone. Ces deux représentations ont mis en lumière la variété de sa saison et annoncent directement la prochaine édition d’Operalia 2025 à Sofia, où il assumera de nouveau la direction de la gala finale.

Le passage en Asie a revêtu une signification particulière dans le calendrier récent de Plácido Domingo. Le 23 septembre, l’artiste s’est produit pour la première fois en Thaïlande, au Thailand Cultural Center de Bangkok, dans le cadre du 27e Bangkok International Festival of Dance & Music. Cette rencontre, qui réunit chaque année différentes disciplines scéniques et musicales, a permis de présenter son répertoire à un public de plus en plus réceptif à l’opéra. L’événement, parrainé par l’Ambassade d’Italie en Thaïlande, s’est déroulé en présence de Leurs Majestés le Roi Maha Vajiralongkorn (Rama X) et la Reine Suthida, venus saluer la carrière du maestro. Comme l’indique son site officiel, cette représentation a constitué une étape naturelle dans son parcours international, élargissant la portée de sa voix dans une région qui intègre désormais le répertoire lyrique à ses principaux festivals culturels.

Quelques jours plus tard, le 30 septembre, son itinéraire l’a conduit d’Asie en Europe. À l’Arena di Verona, Plácido Domingo a participé à Pavarotti 90, la gala célébrant le 90ᵉ anniversaire de Luciano Pavarotti. L’image de ces deux noms sur une même scène — l’un absent, l’autre présent — a évoqué une continuité entre deux générations partageant répertoire, public et vision de l’art lyrique. Cet événement, également mentionné dans la section “actualités” de son site web, a offert une conclusion symbolique au mois : des débuts à Bangkok à l’hommage à Vérone, du nouveau à l’intemporel. Le lendemain, Domingo a assisté à l’inauguration de la Belcanto Collection, une ligne de vêtements élégants dédiée à José Carreras dans la boutique Doppiaa à Milan, créée par Alain Fracassi et Albert Carreras, fils du célèbre ténor. Cette rencontre a de nouveau mis en évidence la proximité artistique et humaine entre les trois grandes figures du bel canto.

Le 11 octobre, avant son prochain engagement à Milan, Plácido Domingo a visité la Casa di Riposo Giuseppe Verdi, la maison historique accueillant artistes, musiciens et chanteurs retraités, et où repose Verdi lui-même. La visite a eu une valeur profondément émotive pour le maestro, qui a exprimé son admiration et son respect devant la tombe de son compositeur favori.

Le 12 octobre, Domingo est remonté sur scène dans la Sala Verdi du Conservatoire de Milan, lors du World Peace Culture & Arts Festival 2025, accompagné de la Wule Symphony Orchestra, considérée comme la plus grande formation musicale de moines Chan au monde. Ce concert unique, célébré à Milan, a uni musique, spiritualité et message de paix. À cette occasion, la Wule Symphony Orchestra a décerné à Plácido Domingo une distinction pour sa contribution au dialogue interculturel à travers l’art. La critique italienne a souligné le caractère symbolique de cette rencontre, qui a réuni la tradition occidentale de l’opéra et la philosophie orientale de l’harmonie spirituelle.

Ces différentes dates, contrastées par leur ton et leur géographie, résument le sens que Plácido Domingo a donné à ce mois de septembre : la recherche de nouveaux publics alliée au respect des traditions. Plus qu’une succession d’engagements, le mois s’est articulé comme une séquence soigneusement pensée, où chaque scène répondait à une intention artistique précise et contribuait à construire une narration cohérente dans sa trajectoire. Bangkok a représenté l’ouverture vers une région en plein essor culturel ; Vérone, un regard rétrospectif sur l’héritage lyrique italien et sur la mémoire d’un compagnon essentiel. Milan, quant à elle, a ajouté une dimension spirituelle et symbolique, renforçant le message universel de la musique comme langage de paix.

Plácido Domingo et la prochaine étape vers Operalia à Sofia

La fin du mois de septembre marque pour Plácido Domingo une phase de transition naturelle dans sa saison. Dans les semaines à venir, son attention se portera sur Operalia, le concours de chant lyrique qu’il a fondé et dont la finale est prévue le 26 octobre à Sofia, en Bulgarie. Pour cette édition, il assurera la direction de la gala, réaffirmant son rôle de référence et de formateur pour les nouvelles générations d’artistes lyriques.

Le lien entre ses récentes prestations en Asie et en Europe et la rencontre de Sofia illustre une continuité logique dans son parcours. Chaque scène ajoute une dimension différente à sa relation avec la musique : la rencontre avec de nouveaux publics, l’hommage à la tradition et la vocation pédagogique qui définit désormais son œuvre. Dans ce cadre, Plácido Domingo maintient un agenda mesuré, orienté vers des projets artistiques à portée internationale, où l’opéra continue d’agir comme un pont entre cultures et générations.

Entre passé, présent et futur de l’opéra

À la croisée des continents et des générations, le mois de septembre a représenté pour Plácido Domingo un moment d’équilibre entre différentes étapes créatives. Ce parcours récent a uni l’expérience accumulée au fil des décennies à la vitalité d’une carrière toujours en mouvement. Chaque prestation, de Bangkok à Vérone, puis à Milan, a dessiné une transition entre mémoire et projection, entre interprétation et direction.

Avec l’arrivée d’octobre et la prochaine gala d’Operalia, son nom se retrouve à nouveau au point où l’opéra se renouvelle sans renier ses racines. Les jeunes voix participant au concours prolongent l’héritage artistique que Domingo a contribué à façonner.