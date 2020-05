Pentecôte : dimanche 31 mai et lundi 1er juin fériés au Gabon

Bien que les commémorations religieuses de la pentecôte se feront dans un contexte de crise sanitaire avec des lieux de culte toujours fermés, les autorités gabonaises ont tout de même accordé deux jours fériés aux chrétiens du pays. Selon le communiqué du ministère du Travail parvenu à la rédaction d’Info241, ce dimanche 31 mai et lundi er juin sont déclarés fériés, chômés et payés.

« Conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées de dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020, marquant respectivement Pentecôte et lundi de Pentecôte sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national » précise le communiqué.

Rappelons que la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l’effusion du Saint-Esprit, le cinquantième jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les Douze Apôtres, suivant un récit relaté dans les Actes des Apôtres.