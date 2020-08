Oyem : le ministre de la Santé accueilli en rock star au mépris de la pandémie de coronavirus

L’ancien « Monsieur Copil Coronavirus » aurait-il oublié la dangerosité du coronavirus qui l’a pourtant propulsé ministre de la Santé ? La question taraude plus d’un depuis hier, où en séjour dans sa ville natale, Guy Patrick Obiang Ndong, y a été accueilli en véritable rock star au mépris de la pandémie de coronavirus qui continue d’endeuiller de nombreuses familles gabonaises depuis mars dernier.

Guy Patrick Obiang Ndong, le tout nouveau ministre gabonais de la Santé n’a pas résisté aux vieux démons de la politique gabonaise qui veulent que l’arrivée d’un ministre originaire d’une localité soit un couronnement, un moment de fête et de célébration. Mauvaise tradition confirmée ce mercredi à l’aéroport Ewot-Mekok d’Oyem, où le fils de la capitale du septentrion a été accueilli sous les cris des chants et danses des groupes d’animations traditionnelles spécialement ameutés pour l’occasion.

Le ministre à sa descente d’avion

Alors que le gouvernement dont il est membre, a interdit depuis mars, tout rassemblement de plus de 10 personnes, Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué de convoquer plusieurs centaines de riverains pour sa descente d’avion. Devant la foule et les chants, le ministre de la Santé s’est même offert un bain de foule, distribuant au passage des billets de banque aux danseuses et groupes traditionnels venus rehausser son arrivée à Oyem. Une scène irréaliste pour le premier patron de la santé dans le pays, censé prêcher les gabonais sur la nécessité de respecter les gestes et mesures barrières en ces temps de pandémie de coronavirus.

« C’est par une véritable démonstration d’amour et d’unité comme pour magnifier leur hospitalité légendaire, que les Populations du Woleu-Ntem en générale, et celles particulièrement du Département du Woleu à Oyem ont tenu à manifester ce, Mercredi 26 Août 2020 en milieu de journée du coté de l’Aéroport Ewot-Mekok pour accueillir chaleureusement leur fils, Cadre et Ministre de la République, Dr Guy Patrick OBIANG NDONG », a déclaré avec fierté la mairie d’Oyem sur Facebook pour expliquer ces images controversées devenues virales.

Un court film de cette arrivée « tonitruante » dans sa ville

Un faux pas unanimement dénoncé par plusieurs internautes et même par des médias proches du palais présidentiel. L’ancien « Monsieur Copil » qui se voulait exemplaire, ne semble plus résister aux vieux travers qui fondent la longévité du régime Bongo. Sauf que cette fois, cette loi non écrite est mal tombée en pleine crise de coronavirus. Mais le protéger de la Première dame, Sylvia Bongo, demeure imperturbable, malgré des errements témoins d’un pays définitivement à deux vitesses.