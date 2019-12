Où parier en ligne en toute légalité sur le continent africain ?

Vous êtes en Afrique et vous souhaitez parier en ligne ? Pas de souci à vous faire. Découvrez tout sur où parier légalement en Afrique dans cet article.

Parier sur les casinos, c’est devenu le passe temps favori de nombreux parieurs. Il faut dire que cette forme de divertissement offre de nombreux avantages, y compris la possibilité d’empocher de très intéressants gains en espèce. Selon de nombreux sondages, les options de jeu de hasard que sont les machines à sous, le poker, le blackjack, le baccara et autres font partie des favoris des internautes.

Le problème qui se pose en revanche, c’est qu’en général lorsqu’on par le jeu de hasard, on pense directement aux casinos de Las Vegas ou encore aux nombreuses plateformes de paris en ligne accessibles en Amérique, en France, en Espagne ou encore dans d’autres grands pays du monde. En Afrique, les activités de paris ne font pas partie de la culture du continent. Cela n’exclut cependant pas le fait qu’il existe un grand marché disponible dans cette région du monde ! De la même manière, de nombreux parieurs étrangers lors de leur séjour en Afrique cherchent parfois en vain vers quel site se tourner lorsqu’il s’agit de se divertir en ligne. À travers cet article, nous donnons des réponses à toutes ces questions.

Évolution des paris en ligne en Afrique

À la base, les activités de pari en ligne ne sont pas très enracinées dans la culture africaine. Contrairement aux nombreuses plateformes étrangères qui renseignent sur les dernières sorties de jeux, les meilleures options de divertissement, les casinos les plus performants et autres, les sites africains restent assez sobres par rapport à tout ce qui est du ressort des jeux de hasard. Cela est tout à fait compréhensible si l’on se réfère au fait qu’il y a encore quelques décennies, le continent n’était pas ouvert à cette forme de divertissement. En effet, au début, les seules formes de jeux de hasard dont les Africains pouvaient profiter étaient les jeux de loteries, les cartes à gratter et tout ce qui y a rapport.

C’est à partir la dernière décennie que des formes bien plus avancées de paris ont commencées à s’étendre un peu partout sur le continent. Il est vrai que certains pays ont pris bien avant d’autres à partir du début du 21e siècle, mais l’expansion générale ne remonte que 10 ans en arrière. Aujourd’hui, les jeux de paris de toutes sortes sont enregistrés aussi bien dans les casinos terrestres que sur les plateformes en ligne. Il est vrai que le marché n’est pas aussi colossal que celui européen ou américain, mais selon certains sondages, d’ici 2025, l’Afrique pourrait bien passer en tête dans ce domaine.

Légalité des paris en Afrique

La légalité des paris en ligne en Afrique n’est pas vraiment semblable à celle des autres continents. En Europe par exemple, le lancement des activités de paris en ligne a été précédé par la création de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne dont le but est de contrôler l’action des plateformes qui proposent de miser de l’argent sur internet. Sur le continent africain, la réglementation n’est pas aussi bien organisée. Attention à ne pas méprendre ! De nombreux pays africains veillent à ne pas être laxistes sur les réglementations des jeux de hasard. En référence à l’article 5 alinéa 9 de la Directive N° 02/2015/CM/UEMOA portant sur la Lutte Contre Le blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme Dans L’Espace UEMOA, de nombreux pays ont mis en place des systèmes de réglementation des activités de paris sur leurs territoires. Au Togo par exemple, c’est la LONATO (Loterie Nationale du Togo) qui se charge de cette réglementation. Il en est de même pour le National Gambling Act en Afrique du Sud, la LNB au Bénin et bien plus encore. Chaque pays a donc une législation qui lui est propre. Le seul point commun est que lesdits organes sont très ouverts aux opérateurs étrangers.

Quels sont les jeux sur lesquels parier en ligne en Afrique ?

Pour ceux qui l’ignorent, il existe une très grande panoplie d’options de jeu en ligne dans le monde. Ceux qu’il faut également savoir, c’est que toutes ne sont pas très disponibles en Afrique. Si vous souhaitez jouer en ligne depuis un pays d’Afrique, il est toujours important d’opter pour des options de divertissement auxquelles vous pourrez facilement accéder. En voici quelques-unes :

Paris sportifs : Avec internet aujourd’hui, les paris sportifs en ligne sont accessibles à tous. En un seul clic, tout est déjà fait et vous attendez juste 45minute ou 90 min pour rentrer en possession de vos gains. Avec les nouvelles réformes dans le sport africain nous disposons aujourd’hui de plusieurs types de sport et compétitions. En Afrique les sports qui sont les plus cotés pour les paris sont le football bien évidemment, le basketball, le tennis etc. Si vous pensez à des sports comme la boxe, le cyclisme, le cricket, le polo, le handball, le rugby, etc., vous ne risquez pas d’avoir grand-chose à vous mettre sous la dent, à moins de vous rendre sur une plateforme étrangère. Parlant de compétitions, celles qui enregistrent les plus grosses participations en termes de pari sont les compétitions de football. Qu’il s’agisse des tournois africains comme la CAN, la CHAN ou encore des compétitions internationales comme la Champion’s League, La Copa America, L’Europa League, etc., les bookmakers africains vous offres de nombreuses opportunités pour vous en mettre pleines les poches. Les tournois de basket en NBA enregistrent également d’excellents taux de participation en fonction de ce que les sites de paris proposent.

Loterie : Vous pouvez jouer à la loterie en ligne ! La loterie est un jeu d’argent de hasard populaire en Afrique offrant depuis sa création de gros lots à ses parieurs. Les gains du jeu sont immédiats. Autrefois, il fallait se rendre dans les centres de loto pour jouer. Aujourd’hui, c’est bien plus simple. Au Bénin par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site de la Loterie nationale, payer votre ticket, révéler l’inscription de la partie cachée et tenter de remporter de très gros gains. Pour vrai, la loterie est assez enracinée en Afrique. On a encore du mal à l’imaginer sur les plateformes de pari, mais c’est bien le cas. Ce qu’il faut cependant souligner, c’est que dans certains pays, le monopole des jeux de loterie est détenu par un organisme national. En dehors du cas du Bénin, il y a également la LONATO qui offre des jeux de loterie en ligne.

Jeux de casinos : En Afrique, les jeux de casino sont également disponibles. Plusieurs casinos se sont installés en Afrique avec une belle ludothèque pour offrir aux joueurs africains la possibilité d’accéder à plusieurs jeux et de faire un énorme gain. Les différents jeux qu’on peut retrouver sur les casinos en ligne en Afrique les machines à sous qui portent sur de nombreux thèmes dont le sport, le baccara, la roulette, blackjack et le poker. En dehors des pays où les casinos sont réellement développés, très peu de personnes savent jouer à ces options de divertissement. Si vous avez envie d’en profiter en revanche, vous n’aurez aucun souci à vous faire. D’intéressants titres sont disponibles pour votre plus grand plaisir. Des plateformes telles que Aden Bay Casino Djibouti, Aladin Casino, Casino Marina, casino CAIRO, Casino DAKAR sont accessibles en ligne et offrent ces jeux.

Quelques pays les plus ouverts aux paris en ligne en Afrique

Si vous souhaitez parier en ligne en Afrique, voici quelques pays qui vous seront très favorables. Nous soulignons qu’en dehors de ces quelques pays cités, de nombreux autres vous donnent la possibilité de parier en ligne légalement. Dans d’autres pays comme le Bénin, le Togo, le Congo, le Cameroun, etc., en revanche, il vous faudra accéder à des sites étrangers si vous voulez réellement jouer en ligne et décrocher des gains en argent réel.