Opération Mouélé : Plus de 680 milliards gagnés par le Gabon dans l’optimisation de sa dette

Le gouvernement gabonais a annoncé ce lundi 28 avril le succès de l’opération « Mouélé », une initiative majeure visant à moderniser la gestion de la dette publique du pays. Cette opération, menée sous l’égide des ministères des Comptes publics et de la Dette, ainsi que de l’Économie et des Participations, a permis de dégager plus de 680 milliards de FCFA de gains globaux, tout en réduisant significativement le coût de financement de la dette.

L’opération « Mouélé » s’inscrit dans une volonté stratégique d’optimiser la gestion de la dette publique gabonaise, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales. Elle a été réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires financiers de renom, tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), et des institutions bancaires régionales et internationales.

Des résultats concrets et impressionnants

Selon le communiqué conjoint signé par Charles M’ba, ministre des Comptes publics et de la Dette, et Mark-Alexandre Djouma, ministre de l’Économie et des Participations, l’opération a permis de réaliser des avancées significatives. "L’opération a ainsi permis de dégager plus de 680 milliards de FCFA de gain global, dont 494 milliards de FCFA de marge de manœuvre budgétaire et de trésorerie, et 189 milliards de FCFA d’économies sur le coût de financement de l’opération par rapport au coût habituel constaté sur le marché de la CEMAC" , ont-ils déclaré.

Ces résultats ont été obtenus grâce à une série d’actions ciblées :

Reprofilage de la dette : 592 milliards de FCFA de dette ont été reprofilés sur le marché des titres publics de la CEMAC. Cette opération a permis de rééchelonner les échéances de remboursement, réduisant ainsi la pression sur les finances publiques. Titrisation de créances bancaires : 473 milliards de FCFA ont été mobilisés par la titrisation d’un portefeuille de créances bancaires hors marché. Cette initiative a permis de convertir des créances en obligations du Trésor, améliorant ainsi la liquidité des banques et des institutions partenaires. Mobilisation de nouvelles ressources financières : 338 milliards de FCFA ont été mobilisés grâce à l’émission de nouvelles dettes auprès de groupes bancaires, sous forme de financement immédiatement titrisé en Bons du Trésor Assimilables. Cette opération a permis de renforcer la liquidité du marché des titres publics gabonais avec des approches financières adéquates.

Pour rappel, en février dernier, le Gabon avait déjà réussi à réduire sa dette intérieure de 2 196 milliards de FCFA, dont 1 741 milliards de FCFA de titres émis sur le marché de la CEMAC. Ces opérations ont permis de réduire la maturité moyenne de la dette de 2,3 ans, tout en augmentant la part des échéances à moyen et long terme.

Une gestion proactive et transparente

L’opération « Mouélé » a également permis de renforcer la transparence et la rigueur dans la gestion de la dette publique. "La République Gabonaise salue la mobilisation exceptionnelle des acteurs du secteur bancaire et financier, et réaffirme son engagement à maintenir une gestion rigoureuse, économique, menée par le Gouvernement gabonais depuis août 2023" , souligne le communiqué. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de transformation des équilibres macroéconomiques du pays, visant à restaurer la transparence budgétaire et la viabilité de la dette publique.

Le gouvernement gabonais a également exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu cette opération. "La République Gabonaise remercie l’ensemble des participants de la Table Ronde, notamment les bailleurs de fonds multilatéraux, les institutions bancaires et leurs représentants de haut niveau" , peut-on lire dans le communiqué.

Un engagement renouvelé pour l’avenir

En conclusion, l’opération « Mouélé » marque une étape décisive dans la gestion de la dette publique gabonaise. Elle témoigne de la capacité du pays à anticiper et à gérer activement sa dette, tout en assurant la pérennité de ses finances publiques. "En stabilisant la dette et en garantissant un service ordonné des engagements, la République Gabonaise assure la pérennité de ses finances publiques, tout en dégageant des marges de manœuvre économiques échangées de la dette extérieure, notamment de l’État" , affirment les ministres.

Cette réussite confirme la détermination du Gabon à poursuivre sur la voie de la modernisation et de la transparence, en collaboration avec ses partenaires internationaux, pour un avenir économique plus stable et prospère.