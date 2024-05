Opération Dignité : le procureur Roponat promet d’autres interpellations dans les prochains jours

Depuis le 30 août 2023, le Gabon connaît un renouveau dans la lutte contre la corruption avec l’initiative de l’opération Dignité, dirigée contre les hauts cadres de l’ancien régime déchu d’Ali Bongo. Le procureur de la République de Libreville, André Patrick Roponat, a annoncé ce mardi la poursuite de cette opération cruciale visant à neutraliser de nombreux hauts fonctionnaires en col blanc.

L’opération Dignité, qui a déjà abouti à l’interpellation de 20 personnes, dont l’ex-Première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddin, inculpés pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, est loin de connaître son épilogue. Hier, lors d’une déclaration à son cabinet, André Patrick Roponat a annoncé la poursuite de ces actions judiciaires avec des interpellations prévues dans les prochains jours d’autres personnalités.

« La justice gabonaise a initié des enquêtes à l’étranger concernant des personnes soupçonnées de détournement et de blanchiment de fonds publics importants au préjudice de l’État, et d’autres interpellations et inculpations restent à prévoir », a-t-il déclaré, dans une intervention diffusée sur la télévision publique. Depuis le lancement de l’opération, pas moins de 7 milliards de francs CFA et 300 véhicules ont pu être restitués à l’État.

La nouveauté de ce second volet de l’opération vise notamment les personnalités de l’ancien régime qui ont caché leurs avoirs dérobés au Gabon à l’étranger. Ces efforts transfrontaliers démontrent l’engagement du Gabon à récupérer les fonds illicitement acquis et à tenir les coupables pour responsables, peu importe où ils se trouvent.

Avec l’annonce de nouvelles interpellations et inculpations à prévoir, l’opération Dignité envoie un message clair : la corruption au Gabon ne sera plus tolérée. Le Gabon se positionne ainsi comme un exemple prouvant que la justice peut prévaloir et que l’impunité n’a pas sa place dans une société qui aspire à la démocratie et à la bonne gouvernance à l’ère de la transition.