Omboué : le CAPAO, nouveau souffle pour la pêche artisanale et l’économie locale

La ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, a inauguré ce mardi 28 octobre le Centre d’appui à la pêche artisanale d’Omboué (CAPAO). Ce nouvel outil au service du développement local vise à lutter contre la vie chère, promouvoir l’autosuffisance alimentaire, encourager l’entrepreneuriat et redynamiser l’économie dans cette ville côtière de l’Ogooué-Maritime.

Lancé en juillet 2023, le projet du CAPAO était une promesse du chef de l’État, alors président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Son objectif : créer un pôle de développement socio-économique intégré autour de la pêche artisanale. Après Makokou, Mouila et Mayumba, Omboué devient ainsi la quatrième ville du pays à bénéficier d’un tel centre. « Au-delà de son importance symbolique, le CAPAO est un outil économique et social au service des pêcheurs, mareyeuses, émailleurs, jeunes et familles d’Omboué. Il favorisera la création d’emplois locaux, améliorera la qualité et la traçabilité des produits halieutiques et contribuera à remettre le poisson gabonais dans les assiettes des Gabonais », a déclaré Laurence Ndong.

Ce centre, conçu pour moderniser la filière pêche, ambitionne d’améliorer les conditions de débarquement, de stockage et de conservation des produits halieutiques. Il permettra aussi de renforcer la qualité sanitaire des produits mis sur le marché et de disposer de statistiques fiables sur les captures. Le bâtiment, érigé sur une superficie de 501 m², comprend trois bureaux entièrement équipés, une salle de réunion, un box de rangement, une chambre froide et un point d’écaillage.

Le CAPAO d’Omboué dispose également d’une machine à glace d’une capacité de trois tonnes par jour, ainsi que d’un ensemble complet d’équipements — glacières, balances, cuvettes, tables, gants, bottes, chariots — destinés à soutenir la chaîne de valeur des produits de la mer. Cette infrastructure générera à terme plus d’une cinquantaine d’emplois directs et indirects. « Cette réalisation s’inscrit pleinement dans la vision du président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la mer un levier de souveraineté et de développement durable », a souligné la ministre.

Pour Laurence Ndong, le CAPAO illustre la volonté du gouvernement de placer la mer et la pêche au cœur du développement économique et social. « Intégré à la nouvelle stratégie nationale pour la mer, la pêche et l’économie bleue, ce centre incarne notre volonté de valoriser nos ressources, de renforcer la sécurité alimentaire et de bâtir une économie bleue inclusive, responsable et durable », a-t-elle conclu.

Par cette inauguration, le gouvernement entend démontrer que la relance économique du Gabon passe aussi par la mise en valeur des ressources halieutiques et le renforcement du tissu entrepreneurial local. Le CAPAO d’Omboué devrait ainsi contribuer à la résilience des communautés côtières face à la vie chère et à la dépendance alimentaire du pays.