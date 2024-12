Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jeudi 5 décembre 2024 cinq figures majeures des partisans du « non » au référendum constitutionnel du 16 novembre dernier. Parmi eux figuraient Marc Ulrick Malekou, les députés de transition Marcel Libama et Jean Valentin Leyama, ainsi que le sénateur de la transition Jean Rémy Yama. Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de dialogue inclusif, amorcée après la proclamation des résultats définitifs du 29 novembre, qui ont consacré la victoire du « oui » à 91,64 %.

Lors de cette audience, le général-président a salué l’engagement de ces acteurs politiques, qu’il considère comme essentiels pour enrichir le débat démocratique. Il a tenu à les rassurer sur la prise en compte de leurs préoccupations, affirmant que leurs voix continueront de contribuer au processus de Transition. Ce geste traduit une volonté d’apaisement dans un climat encore marqué par les tensions post-référendaires.

Une autre vue de cette audience

Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur leur rôle crucial dans la construction d’un Gabon nouveau. Selon lui, les divergences d’opinions ne doivent pas être perçues comme des obstacles, mais comme des forces permettant de renforcer la démocratie et d’assurer une Transition inclusive. Il a également rappelé l’importance de garantir des élections crédibles et transparentes en août 2025, soulignant que la réussite de ce processus repose sur la participation de toutes les sensibilités politiques.

Cette rencontre constitue une étape importante dans l’effort de réconciliation nationale et de cohésion sociale. En recevant les figures emblématiques du « non », Brice Clotaire Oligui Nguema a démontré une volonté de dépasser les clivages et d’unir toutes les forces vives du Gabon pour une Transition réussie et un retour à l’ordre constitutionnel en 2025.