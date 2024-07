Oligui Nguema à Paris pour les Jeux Olympiques et un sommet sur le sport

Près de deux mois après son dernier séjour officiel à Paris, le président de la transition gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a de nouveau pris la direction de la capitale française ce 24 juillet. Sa visite répond à une invitation conjointe du président français Emmanuel Macron et du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach.

Le président Oligui Nguema assistera d’abord à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, prévue le vendredi 26 juillet. Ensuite, il participera à un sommet international dédié au « sport pour le développement durable », qui se tiendra le 25 juillet. Ce sommet, qui rassemblera plusieurs chefs d’État, vise à mobiliser les acteurs du sport et les dirigeants mondiaux pour promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD), notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, de la nutrition, de l’égalité, de l’inclusion et des investissements durables.

Ce déplacement revêt une importance particulière pour le président de la transition, non seulement pour apporter son soutien aux athlètes gabonais participant aux Jeux Olympiques, mais aussi pour renforcer les relations diplomatiques et économiques entre le Gabon et la France. La présence du général Oligui Nguema à ces événements souligne l’engagement du Gabon en faveur des initiatives globales de développement durable et témoigne de la solidité des liens entre Libreville et Paris.