Octobre rose : l’OPRAG lance sa campagne de dépistage des cancers féminins

A l’occasion du lancement de la campagne de lutte contre les cancers féminins dénommée « octobre rose », le directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG) Appolinaire Alassa a initié hier, une campagne de sensibilisation et de dépistage au profit des femmes de toutes les sociétés implantées dans le domaine portuaire d’Owendo. Cette campagne va s’effectuer tous les jeudis du mois d’octobre 2020 afin de toucher le plus grand nombre de femmes.

Le lancement de la campagne Octobre rose s’est fait ce jeudi 1er octobre 2020 au siège de l’OPRAG devant un parterre d’invités. Ils étaient constitués des représentants des ministères en charge de la Santé et des Affaires sociales, de la mairesse d’Owendo Jeanne Mbagou et du directeur général des sociétés portuaires tels que la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP). Visite guidée du centre de dépistage de l’OPRAG L’OPRAG était valablement représentée par le président de son conseil d’administration, le directeur général, les directeurs centraux, les conseillers, etc. La cérémonie a été jalonnée par le discours de circonstance du directeur général de l’OPRAG, l’épinglage symbolique des rubans roses sur les invités, la visite du centre de dépistage et la photo de famille. L’unité de soins visitée au cours de cette cérémonie va accueillir les femmes pour le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus pendant tout le mois d’octobre avec en prime des activités de sensibilisation et d’information auprès des personnels féminins exerçant dans le domaine portuaire d’Owendo. Vue de l’assistance Ces deux types de cancer féminin sont les plus répandus dans notre pays et causent le plus grand taux de mortalité. Mais s’ils sont détectés de façon précoce, les patientes peuvent atteindre un fort pourcentage de rémission. L’OPRAG s’engage aux côtés de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à s’investir pour la lutte contre le cancer sous toutes ses formes. Son directeur général invite tous les opérateurs économiques, les leaders politiques et chaque personnalité publique à se soucier du bien-être des populations et des femmes en particulier car la lutte contre ce fléau qu’est le cancer féminin est un devoir pour la survie de notre espèce.