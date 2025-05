Nouvelle mercuriale à Port-Gentil : Les opérateurs économiques sommés de s’aligner d’ici 2 semaines

Pour contenir la vie chère et alléger le panier de la ménagère, les autorités de l’Ogooué-Maritime ont présenté une nouvelle mercuriale aux opérateurs économiques de Port-Gentil, ce mercredi 22 mai, au siège du gouvernorat. Ce tableau actualisé des prix vise une meilleure compréhension et applicabilité des mesures arrêtées en commission.

L’initiative s’inscrit dans les orientations données par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a instruit le ministère de l’Économie et des Participations de renforcer les mécanismes de régulation des prix. L’objectif affiché est de rendre les produits de première nécessité plus accessibles et d’assurer leur disponibilité sur l’ensemble du territoire national.

Une mercuriale adaptée aux réalités locales

La mercuriale présentée ce jeudi par le gouverneur Jean-Robert Nguema Nnang s’appuie sur l’arrêté n° 646 du 17 octobre 2024. Ce texte suspend pour six mois les droits et taxes sur certains produits de grande consommation soumis à un plafonnement. « Des prix ont été fixés. Il convient donc de les rendre officiels, de les contrôler et d’en suivre le strict respect », a souligné le gouverneur.

Comparée à la précédente version, cette nouvelle mercuriale passe de 15 à 135 produits. Elle intègre désormais des aliments locaux et des matériaux de construction, avec une attention particulière portée aux spécificités du marché port-gentillais. « On ne pouvait pas établir un document à Libreville sans tenir compte des réalités de Port-Gentil », a déclaré Dieudonné Loundou, directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Une méthodologie élargie pour une réponse ciblée

La nouvelle mercuriale regroupe 45 produits alimentaires de base, 60 produits locaux, et 30 articles relatifs aux matériaux de construction. « En tenant compte du contexte local, nous avons conçu cette grille de 135 produits », a précisé Dieudonné Loundou.

La DGCCRF entend jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette réforme. Elle veillera à l’application stricte des prix fixés, à travers des contrôles réguliers, et sanctionnera les contrevenants. « Une période de deux semaines est accordée aux opérateurs pour s’approprier cette mercuriale. Au-delà, nous procéderons à des inspections. Ceux qui ne l’appliqueront pas seront sanctionnés », a prévenu le directeur.

Des contraintes logistiques encore pesantes

Si la démarche est saluée par plusieurs opérateurs économiques, certains soulignent les difficultés structurelles qui pèsent sur les prix. « Les tarifs proposés pour le ciment restent difficiles à appliquer. Port-Gentil n’est pas relié au reste du pays par voie terrestre. Le transport maritime coûte cher », a expliqué Nour, responsable de l’entreprise Nour Services.

Cette réforme marque un tournant dans la régulation des prix des biens de consommation au Gabon. En ciblant les besoins essentiels des ménages et les matériaux de construction, le gouvernement entend renforcer la résilience économique face aux aléas internationaux. « La majorité des prix sont défiscalisés. Vous devez aider le gouvernement à faire en sorte que les consommateurs soient satisfaits », a recommandé le responsable de la DGCCRF de l’Ogooué-Maritime.